Итоги отбора в российский отряд космонавтов могут огласить 5 июля

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Результаты отбора в российский отряд космонавтов могут быть озвучены 5 июля на заседании межведомственной комиссии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Ранее сообщалось, что итоги отбора должны были подвести в конце июня.

"На 3 июля планируется заседание конкурсной комиссии в ЦПК, в ходе которого из 13 претендентов, прошедших в финальный этап, будут отобраны шесть - восемь человек. Затем этих кандидатов будет утверждать окончательно межведомственная комиссия, заседание которой предварительно намечено на 5 июля", - сказали в пресс-службе.

Ранее замначальника ЦПК по подготовке космонавтов Юрий Маленченко сообщал ТАСС, что Центр подготовки космонавтов не будет продлевать отбор в отряд космонавтов, чтобы добрать женщин. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ранее ТАСС, что женщины не попали в число 13 претендентов, из которых будут выбраны новые члены отряда космонавтов РФ.

По словам Маленченко, из 420 претендентов прошли полный цикл отбора и получили положительное заключение главной медицинской комиссии более 10 человек, женщин среди них действительно нет. В конкурсную комиссию, уточнил замначальника ЦПК, поступило 87 заявлений от женщин, из них 11 были приглашены на очный этап отбора, однако ни одна из них не прошла полный цикл очного этапа.

Набор в отряд космонавтов

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор был открытый, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Девушки в этот раз подали большее число заявок по сравнению с прошлым набором. Отбор в отряд космонавтов производится в соответствии с Федеральной космической программой на 2016-2025 годы для обеспечения задач, связанных с пилотируемыми полетами.

Во время прошлого отбора в 2012 году (стал первым открытым) из 304 добровольцев были отобраны восемь человек, шесть сейчас состоят в отряде. В число претендентов вошла Анна Кикина. Сейчас она является единственной женщиной в отряде космонавтов, который насчитывает 26 человек. До сегодняшнего дня Кикина не совершила ни одного полета в космос.