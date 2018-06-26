Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Итоги отбора в российский отряд космонавтов могут огласить 5 июля

Космос
26 июня, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

В финальный этап отбора прошли 13 претендентов, из них отберут шесть-восемь человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Результаты отбора в российский отряд космонавтов могут быть озвучены 5 июля на заседании межведомственной комиссии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

Ранее сообщалось, что итоги отбора должны были подвести в конце июня.

"На 3 июля планируется заседание конкурсной комиссии в ЦПК, в ходе которого из 13 претендентов, прошедших в финальный этап, будут отобраны шесть - восемь человек. Затем этих кандидатов будет утверждать окончательно межведомственная комиссия, заседание которой предварительно намечено на 5 июля", - сказали в пресс-службе.

Ранее замначальника ЦПК по подготовке космонавтов Юрий Маленченко сообщал ТАСС, что Центр подготовки космонавтов не будет продлевать отбор в отряд космонавтов, чтобы добрать женщин. Источник в ракетно-космической отрасли сообщал ранее ТАСС, что женщины не попали в число 13 претендентов, из которых будут выбраны новые члены отряда космонавтов РФ.

По словам Маленченко, из 420 претендентов прошли полный цикл отбора и получили положительное заключение главной медицинской комиссии более 10 человек, женщин среди них действительно нет. В конкурсную комиссию, уточнил замначальника ЦПК, поступило 87 заявлений от женщин, из них 11 были приглашены на очный этап отбора, однако ни одна из них не прошла полный цикл очного этапа.

Набор в отряд космонавтов

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор был открытый, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы. Девушки в этот раз подали большее число заявок по сравнению с прошлым набором. Отбор в отряд космонавтов производится в соответствии с Федеральной космической программой на 2016-2025 годы для обеспечения задач, связанных с пилотируемыми полетами.

Во время прошлого отбора в 2012 году (стал первым открытым) из 304 добровольцев были отобраны восемь человек, шесть сейчас состоят в отряде. В число претендентов вошла Анна Кикина. Сейчас она является единственной женщиной в отряде космонавтов, который насчитывает 26 человек. До сегодняшнего дня Кикина не совершила ни одного полета в космос.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Снятый с рейса российский музыкант Андрей Сучилин умер в португальской больнице
2
Как выбрать вкусный хлеб
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Биография Андрея Дементьева
5
Переводы в РФ с карты на карту не будут облагаться налогом
6
Биография командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости