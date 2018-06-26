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Рогозин пригласил Медведева в ЦУП и ЦПК

Космос
26 июня, 15:38 UTC+3 ГОРКИ ГОРКИ 26, июня. /ТАСС

Глава корпорации также назвал своими главными задачами возвращение профессионалов в отрасль и расстановку приоритетов

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ГОРКИ, 26 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает одними из главных задач работы на этом посту возвращение профессионалов в отрасль и расстановку приоритетов в работе. На встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым руководитель госкорпорации пригласил его посетить Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами, где ведутся работы "с наметками на предстоящую Лунную программу".

Бывший вице-премьер Рогозин доложил председателю правительства об уже проделанной работе. "Работа в основном сейчас сконцентрирована не только на том, чтобы ввести новую команду, вернуть технарей-профессионалов на те направления, которые связаны с проведением единой технической политики, посмотреть на оптимальную структуру, самое главное, что мы прошли первый этап формирования, который был связан с тем, чтобы преобразовать многие ФГУПы в иную форму собственности: предприятия - акционерные общества как дочерние предприятия Роскосмоса", - отметил Рогозин. По его оценке, "это будет период юридическо-организационный".

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"Сейчас второй период, когда корпорация должна сознавать, что все эти предприятия - ее активы, она в полной мере отвечает за их успех, в полной мере должна отвечать за то, чтобы контракты как по линии государственного оборонного заказа, так и по гражданским программам выполнялись своевременно и в полной мере", - считает глава Роскосмоса. Он полагает, что еще около месяца уйдет на "проведение оценки состояния ведущих предприятий отрасли".

"Конечно, в условиях, когда надо дорожить каждой копейкой, каждым рублем, - это приоритезация наших задач, как по линии военного космоса, экономического космоса и космоса, который мы называем романтическим, это научный космос", - назвал еще одно направление своей работы руководитель госкорпорации. На его взгляд, "организация абсолютно жизнеспособна".

"Хотел бы вас пригласить посетить ряд предприятий в удобное для вас время, прежде всего, Центр подготовки космонавтами и Центр управления полетами, показать, что уже нового сделано, в том числе с наметками на предстоящую Лунную программу", - обратился Рогозин к Медведеву.

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