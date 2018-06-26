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Москвичи в среду смогут долго наблюдать приблизившийся к Земле Сатурн

Космос
26 июня, 16:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Планета находится в положении противостояния реже, чем один раз в земной год

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© AP Photo/Petar Petrov

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Москвичи 27 июня смогут в подробностях рассмотреть в телескопы Сатурн, который будет ближе всего к Земле. Как сообщается во вторник на сайте Московского планетария, именно в этот день блеск планеты и продолжительность ее ночной видимости будут максимальными.

"27 июня 2018 года в 16:30 мск Сатурн окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой, а Земля находится между Солнцем и планетой - прим. ТАСС)... Моменты противостояния являются наилучшими для наблюдения внешних планет (от Марса до Нептуна) и астероидов, поскольку в это время они находятся на минимальном расстоянии до Земли и их диск полностью освещен Солнцем", - рассказали астрономы.

Сатурн находится в положении противостояния один раз в 378 дней. "В телескоп можно увидеть кольца планеты-гиганта, а из свиты его многочисленных спутников с помощью любительских средств легко увидеть только самый большой - Титан", - рассказали в планетарии.

Как добавили астрономы, кольца Сатурна сейчас развернулись так, что при наблюдении с Земли видны практически в любой любительский телескоп.

С 6 сентября планета начнет постепенно приближаться к Солнцу, а в конце ноября ее уже нельзя будет увидеть невооруженным глазом.

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