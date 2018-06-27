Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскосмос предложил проводить на МКС эксперименты на коммерческой основе

Космос
27 июня, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, июня. /ТАСС

В исследованиях можно будет задействовать аппаратуру, размещенную на российском сегменте станции

Поделиться
Материал из 1 страницы
Международная космическая станция

Международная космическая станция

© NASA

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Роскосмос предлагает потенциальным заказчикам проводить эксперименты на российском сегменте Международной космической станции (МКС) на коммерческой основе, сообщили в среду в пресс-службе госкорпорации.

"Госкорпорация "Роскосмос" открывает возможности для партнеров и потенциальных заказчиков в проведении коммерческих космических экспериментов. Заинтересованные научные и образовательные организации могут принять участие в коммерческих программах организации научно-прикладных экспериментов на борту МКС. Эксперименты и исследования в условиях микрогравитации могут быть реализованы с использованием уже размещенной на российском сегменте МКС научной аппаратуры", - сказали в Роскосмосе.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Польше не собираются отказываться от запрета бандеровской идеологии
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
Путин и Болтон обсудили, как улучшить испорченные внутренней борьбой в США отношения с РФ
4
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
5
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
6
Кабмин не считает целесообразной индексацию пенсий работающих пенсионеров
7
Атмосферное давление в Москве побило рекорд 30-летней давности
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости