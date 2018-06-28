Рогозин: технологическая сборка ракет должна быть организована на Восточном

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Технологическая сборка ракет-носителей, которые будут запускаться с Восточного, должна осуществляться на этом же космодроме, сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В перспективе мы там [на Восточном] будем иметь не только космодром, но и технологическую сборку. Надо сдвигать промышленность дальше: в Сибирь, на Дальний Восток. Есть смысл в логистике иметь производство рядом с пусковой программой", - сказал Рогозин.

По его словам, если для этого потребуется скорректировать соответствующие федеральные программы, Роскосмос готов это сделать.