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Роскосмос: запуск миссии "Луна-Глоб" планируется на 2020-2021 годы

Космос
28 июня, 14:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Это будет первая миссия в рамках российской лунной программы

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает, что посадочная станция "Луна-Глоб" будет запущена к естественному спутнику Земли в 2020-2021 годы. Об этом рассказал заместитель главы госкорпорации Михаил Хайлов на научно-практической конференции по развитию Роскосмоса.

"Технически в 2020 году станция ["Луна-Глоб"] будет готова. Планируемый запуск - 2020-2021 годы", - сказал Хайлов.

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При этом он отметил, что на 2022 год запланирован запуск орбитального аппарата "Луна-Ресурс-1", а посадочного - на 2023 год.

"Луна-Глоб" станет первой миссией в рамках российской лунной программы. Цель проекта - запуск автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен в кратере Богуславского.

Ранее сообщалось, что в 2019 году на естественный спутник Земли планируется отправить российскую научную посадочную станцию "Луна-25" ("Луна-Глоб"), в 2021 году - орбитальный аппарат "Луна-26" ("Луна-Ресурс"), а в 2022 году - посадочную станцию "Луна-27". Предполагается, что аппарат "Луна-26" будет примерно год работать на круговой полярной орбите высотой 200 км. Он будет собирать информацию с посадочной станции, также с его помощью будут проводить научные исследования комплексом аппаратуры для дистанционного исследования Луны.

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