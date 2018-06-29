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В поисках жизни: чем займется ровер "Пастер" по приземлении на Марс

Космос
29 июня, 12:50 UTC+3

Российское и европейское оборудование марсохода миссии "ЭкзоМарс" позволяет забирать образцы грунта на глубине до 2 м

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Поверхность Марса

Поверхность Марса

© NASA/JPL-Caltech/MSSS

В 2020 году к Марсу российской ракетой-носителем "Протон-М" с космодрома Байконур будет запущен перелетный модуль миссии "ЭкзоМарс" с посадочной платформой и марсоходом на борту. Чем будет заниматься ровер и платформа после приземления, рассказал ТАСС заведующий лабораторией Института космических исследований (ИКИ) РАН, участник проекта "ЭкзоМарс" с российской стороны Даниил Родионов. Специалист уверен — ровер с "высокой вероятностью" найдет следы жизни на Марсе.

Главная задача

Несколько миллиардов лет назад Марс, по мнению ученых, был похож на Землю: планета имела нормальное магнитное поле, плотную атмосферу, моря и реки. В этот период теплого и влажного Марса там могла появиться хотя бы примитивная жизнь.

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Позже на планете произошла космическая катастрофа: по одной из версий, 50-километровая комета столкнулась с Марсом и повредила его ядро. В результате магнитное поле практически исчезло, из-за чего, в свою очередь, в космос улетучилась большая часть газовой оболочки Марса, не стало защиты от космической радиации. С поверхности планеты испарилась вода. Марс стал холодным и безжизненным.

Однако на планете могли остаться следы жизни. Их поиск — основная цель посадочной миссии "ЭкзоМарса".

"Марсоход с самого начала программы "ЭкзоМарс" в 2004 году был основой этой миссии. Главная его задача — поиск следов существования жизни в далеком прошлом или настоящем на Марсе. Внутри ровера есть комплекс приборов, которые могут определить наличие в образцах грунта и породы органических веществ", — рассказал Даниил Родионов.

Приборы ровера "ЭкзоМарс"

По словам представителя ИКИ РАН, на марсоходе, получившем название "Пастер", будет девять приборов, в том числе два российских. Общая масса приборов — около 30 кг, они делятся на четыре группы. Первая — приборы на матче марсохода (панорамная камера и инфракрасный спектрометр). Спектрометр будет дистанционно исследовать минералогические образцы, чтобы выбрать наиболее интересные точки, в которых марсоход будет бурить грунт.

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Вторая группа приборов связана с самим буровым устройством ровера. Это инфракрасный спектрометр и камера-микроскоп, позволяющая изучать образцы при сильном увеличении.

"Аппарат будет отличаться от предыдущих роверов, в частности американских, наличием бурового устройства, которое может забрать образцы на глубине до 2 м. Для экзобиологии это крайне важно, потому что на поверхности Марса образцы могут быть убиты космической радиацией", — пояснил Родионов.

Третья группа приборов установлена внутри аппарата и будет исследовать забранные буром образцы грунта. Основной и самый большой прибор — хроматографический комплекс MOMA (Mars Organics Molecule Analyser), который и займется поиском органических молекул в веществе из глубины грунта Марса.

Четвертая группа приборов будет исследовать подповерхностный слой грунта.

Приборы на платформе

На платформе пока планируется установить 13 приборов: 11 российских и два европейских. Общий вес аппаратуры составит 45 кг.

"В свое время было решено разделить задачи марсохода и посадочной платформы. Если изначально планировалось, что они будут дополнять друг друга, и на посадочной платформе предполагалась установка манипулятора, то сейчас от этого отказались — ровер может исследовать грунт во многих местах, а посадочная платформа ограничена местом посадки, которое к тому же может быть загрязнено", — рассказал Родионов.

На платформе установлен бортовой компьютер, управляющий всеми остальными системами, собирающий информацию и выдающий команды. На краях платформы будут четыре камеры, позволяющие сделать полную панораму окружающей местности. Метеорологический комплекс платформы займется исследованиями температуры, давления, влажности, освещенности, пылевой составляющей на месте посадки.

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"Еще один прибор — магнитометр, который займется изучением магнитных полей на Марсе, пока они не были зарегистрированы. Мы постараемся его максимально вынести за пределы аппарата, чтобы исключить влияние его корпуса и электроники на исследования", — уточнил ученый.

На платформе также будут активный нейтронный спектрометр и дозиметр, регистрирующий радиационный фон. Исследования последнего будут важны для будущих пилотируемых экспедиций на Марс. Также на платформе установят сейсмометр с системой выноса на поверхность — он ляжет на грунт под посадочной платформой.

Общее время работы платформы на поверхности Марса составит около одного марсианского года (примерно два земных).

Как ученые узнают о наличии жизни на Марсе

"Когда мы говорим про жизнь на Марсе, слово "жизнь" используется в несколько ином аспекте, чем мы обычно привыкли, — мы не ищем, грубо говоря, "зеленых человечков". То, что мы ищем, — органосодержащие породы, в которых есть фактическое содержание углерода. Существование каких-то более высоких уровней жизни — бактерий и прочего — это уже следующий этап", — рассказал сотрудник ИКИ РАН.

По словам ученого, уже было доказано, что на Марсе была вода, "причем ее было много". "Это был первый этап. Наш этап второй — найти те первые кирпичики, из которых строится жизнь. Эти органосодержащие вещества и будет искать марсоход "ЭкзоМарс", — отметил Родионов. — Мы не можем определить, были ли там растения, жили ли там животные и была ли там разумная жизнь. Мы можем определить, были ли основы жизни — органические вещества".

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Буровая установка будет забирать не зараженные радиацией образцы грунта с глубины 2 м и поднимать их во внутреннюю лабораторию марсохода MOMA, которая способна фиксировать органические молекулы даже при очень малой концентрации. MOMA состоит из двух частей — хроматографического масс-спектрометра и лазерного масс-спектрометра. Для хроматографии полученная порода будет подогреваться в ячейках специальной печи, а спектрометр станет изучать испарившиеся вещества на наличие органических молекул. Лазерный масс-спектрометр будет работать с более плотными образцами породы.

Так как органические молекулы (в частности, аминокислоты и сахара) могут иметь не только биологическое происхождение, но и так называемое абиотическое (получается в результате взаимодействия неорганических веществ), то лаборатория "Пастера" будет производить дополнительную селекцию летучих молекул по принципу хиральности (хиральные молекулы асимметричны, в зависимости от типа этой асимметрии можно определить, имеют ли аминокислоты биологическое происхождение — прим. ТАСС). Хиральность молекул была открыта Луи Пастером в 1848 году, отсюда ровер и получил свое название.

Родионов отметил, что ровер "ЭкзоМарса" — первый, специализированный на экзобиологических задачах. Американские марсоходы были "заточены" только под поиск воды и геологические исследования, и хотя "Кьюриосити" и смог обнаружить органические соединения, у ученых были сомнения — не были ли они занесены с Земли. Чтобы исключить подобные проблемы, в рамках миссии "ЭкзоМарса" планетарной защите уделяется особое внимание — все приборы должны быть идеально чистыми.

Место посадки

По словам Родионова, выбор места посадки пока продолжается. Окончательное решение примут в ноябре 2018 года. Выбор будет определяться двумя факторами: должна быть техническая возможность успешной посадки именно в этом месте, а также район должен быть достаточно древним, чтобы содержать породы, долгое время сохранявшиеся под поверхностью Марса и вышедшие на поверхность относительно недавно, например из-за попадания метеорита.

Сегодня два основных претендента на Марсе для посадки миссии — долина Мавра и плато Окси.

Данные в открытом доступе

На посадочной платформе и марсоходе планируется установить камеры высокого разрешения, в частности для посадочной платформы они будут иметь разрешающую способность 2048 на 2048 пикселей. Все изображения, полученные платформой и ровером на Марсе, а равно все научные данные будут отправляться на Землю в порядке очереди.

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Наиболее интересные находки и снимки станут достоянием общественности практически сразу — в пресс-релизах. Спустя полгода в открытый доступ будут выкладываться все изображения и данные, и с ними сможет ознакомиться любой желающий, любая научная группа.

"По условиям миссии все данные, которые собирает марсоход, через полгода должны быть выложены в открытый доступ. Естественно, право первого анализа принадлежит тем командам, которые его создали, но в течение полугода все данные должны быть представлены широкой общественности, и любая команда может эти данные анализировать", — рассказал Родионов.

Валерия Решетникова

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