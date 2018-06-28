Гендиректором РКЦ "Прогресс" назначен Дмитрий Баранов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Дмитрий Баранов назначен новым генеральным директором Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс". Равиль Ахметов, который ранее исполнял обязанности гендиректора предприятия, назначен генеральным конструктором РКЦ, написал в четверг в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Генеральным директором Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара) назначен Баранов Дмитрий Александрович. Равилю Нургалиевичу Ахметову за многолетний добросовестный труд объявлена благодарность. Он продолжит свою работу на предприятии в качестве генерального конструктора", - написал Рогозин.

Генеральным директором Ракетно-космического центра "Прогресс" (Самара) назначен Баранов Дмитрий Александрович. Равилю Нургалиевичу Ахметову за многолетний добросовестный труд объявлена благодарность. Он продолжит свою работу на предприятии в качестве генерального конструктора pic.twitter.com/acjJsLP6NJ — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 28 июня 2018 г.

Ранее в четверг он уже анонсировал назначение нового главы РКЦ "Прогресс".

Ахметов был назначен врио главы РКЦ "Прогресс" в феврале вместо Александра Кирилина, которого суд временно отстранил от должности гендиректора предприятия. Кирилин подозревается в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, подозреваемый, вопреки интересам РКЦ и в целях получения выгод и преимуществ для компании "Союзобщемашимпорт", заключил с этой компанией договор на поставку оборудования по завышенной стоимости.

Ракетно-космический центр "Прогресс" (ранее "ЦСКБ-Прогресс") - ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей "Союз". Ракеты-носители, созданные на предприятии, используются для запуска пилотируемых и транспортных кораблей на Международную космическую станцию, а также запусков зарубежных полезных нагрузок.