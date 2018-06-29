Ракета Falcon 9 с грузовиком Dragon стартовала с мыса Канаверал к МКС

НЬЮ-ЙОРК, 29 июня. /ТАСС/. Компания SpaceX запустила в пятницу ракету Falcon 9 с космическим кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Носитель стартовал с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 05:42 по местному времени (12:42 мск). Трансляция запуска идет на сайте SpaceX.

Как сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА), Dragon доставит на станцию груз массой 2,7 т, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это уже 15-я миссия по отправке запасов и оборудования на МКС, осуществляемая при помощи Dragon. Как ожидается, корабль пристыкуется к станции 2 июля.

Dragon доставит на МКС интерактивный мобильный помощник для исследователей космоса под названием CIMON (Crew Interactive MObile сompanioN). Робот разработан европейским концерном Airbus совместно с корпорацией IBM. Как сообщили в NASA, одна из целей эксперимента - установить, "может ли быть полезен искусственный интеллект для снятия стресса" у членов экипажа МКС. Кроме того, на борту Dragon материалы для проведения исследований, касающихся совершенствования метода полива растений и разработки более эффективных средств от рака.

8 июня на станцию прибыли члены экспедиции МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. На станции также работают россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.