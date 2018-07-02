"Яндекс" рассказал, что россияне хотят знать об инопланетянах

Интерес россиян к инопланетянам почти не менялся в течение года, следует из данных "Яндекса". Влияли на него таинственные новости. Узнать пользователи хотели прежде всего как выглядят пришельцы. А самым популярным фильмом об инопланетянах оказался вовсе не фильм — сериал "Секретные материалы", у которого, впрочем, есть два полнометражных продолжения. ТАСС подробно рассказывает о самых популярных запросах.

Когда спрашивали об НЛО

За отчетный период было три всплеска интереса к инопланетянам. Самый сильный возник в начале осени: 26 сентября в небе над Россией появился странный объект. Им оказался не корабль пришельцев, а межконтинентальная баллистическая ракета "Тополь-М", которую запустили с полигона в Астраханской области.

Еще два пика пришлись на вторую половину декабря. Вероятно, в первом случае причиной было заявление Пентагона о том, что военное ведомство занималось изучением НЛО. Вскоре Пентагон опубликовал запись погони истребителя за таинственным объектом, который развил немыслимую скорость. А в конце декабря за НЛО приняли космическую ракету Falcon 9, запущенную американской компанией SpaceX.

Как чаще всего называют инопланетян

Инопланетян чаще всего называют… пришельцами. Возможно, дело в том, что пришельцем можно назвать любого чужака, и не все запросы с этим словом касались гостей из других миров. Например, в поэме Лермонтова "Хаджи Абрек" есть такие строчки: "Сидит пришелец за столом. Чихирь с серебряным пшеном пред ним не тронуты доселе. Стоят! Он странен, в самом деле!" Было бы забавно, если бы поэт имел в виду гуманоида в скафандре.

Что спрашивают про инопланетян

Многие вопросы об инопланетянах так или иначе касаются их облика. Один из самых популярных образов — худой низкорослый гуманоид с непропорционально большой головой и серо-зеленой кожей, но в книгах, фильмах, видеоиграх встречаются самые разные пришельцы. Правда, не исключено, что мы даже близко не представляем, какими могут быть обитатели других миров.

Например, знаменитый физик Стивен Хокинг не исключал, что в основе жизни на других планетах может быть не углерод, а какой-нибудь другой химический элемент — например, обладающий похожими свойствами кремний, тот самый, что используется в микроэлектронике. Трудно предположить, как бы выглядел кремниевый организм.

Существуют ли инопланетяне

О том, есть ли инопланетяне, жители России спрашивают реже, чем о существовании вампиров или русалок. Возможно, не так уж много жителей страны верят, что мы не одиноки во Вселенной. А может, наоборот: россияне убеждены в реальности инопланетян, поэтому и не спрашивают об этом в "Яндексе".

Интерес к сериалу "Секретные материалы" в России

Из фильмов и сериалов, где упоминаются пришельцы, самые высокие оценки на принадлежащем "Яндексу" сайте "Кинопоиск" — у легендарного шоу об агентах Малдере и Скалли. "Секретными материалами", или "Секматом", как любовно называют сериал его поклонники, интересуются и на Дальнем Востоке, и в Сибири, и на Урале, и в европейской части России.

Самые популярные фильмы про инопланетян

Если не считать перезапуск "Секретных материалов" новым произведением, то в хит-параде нашлось место всего одному кино или сериалу, вышедшему за последние десять лет. Это "Мстители: Война бесконечности", но фильмом об инопланетянах его можно назвать с большой натяжкой. Возможно, зрителям просто не понравилось ничего, что появилось на экранах в 2010-х годах, хотя вообще-то хороших новинок было достаточно.

А может, причина в том, что интерес к НЛО неуклонно падает по всему миру. Есть мнение, что зеленых человечков в коллективном воображении "погубили" смартфоны и сервис YouTube, который появился в 2006 году. Когда почти у каждого в кармане лежит хорошая камера и есть доступ к бесплатным видеохостингам в интернете, инсценировать контакт с пришельцами намного сложнее, чем раньше. Новости же о действительно необъяснимых явлениях быстро разлетаются по всему миру, но таких явлений намного меньше, чем казалось во времена мутных записей с пленочных кассет.

Марат Кузаев