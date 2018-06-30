В Японии неудачно завершилась попытка запуска первой в стране ракеты частной разработки

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Вторая за минувший год попытка запустить первую в Японии ракету частной разработки MOMO завершилась неудачно. Как сообщила в субботу компания-разработчик Interstellar Technologies, она упала и взорвалась сразу после старта.

Запуск был осуществлен из района города Таики на северном острове Хоккайдо. Ракета смогла подняться в воздух всего на несколько десятков метров, после чего из двигателя пошел черный дым. После ее падения из-за взрыва на стартовой площадке начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал, огонь был своевременно потушен.

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В настоящее время Interstellar Technologies выясняет причины возникшей неисправности. Предыдущий запуск ракеты, осуществленный в июле 2017 года, также завершился неудачей. Тогда у MOMO возникли проблемы с передачей телеметрии в центр управления, в результате чего было принято решение в экстренном порядке остановить двигатель, и она упала в Тихий океан.

Длина ракеты под названием MOMO составляет всего 10 метров, диаметр 50 см, а вес около тонны. По плану, она должна была подняться на высоту около 100 км и пролететь в термосфере на протяжении четырех минут.

Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен ($445 тыс.). За счет этого проекта в Interstellar Technologies надеются сделать большой шаг на пути к созданию коммерческого производства компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников. Все средства компания собирает за счет краудфандинга.

В феврале Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило аналогичную по параметрам ракету-носитель SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM1 весом 3 кг. Позднее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире.