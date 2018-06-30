Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии неудачно завершилась попытка запуска первой в стране ракеты частной разработки

Космос
30 июня, 3:05 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 30, июня. /ТАСС

Ракета упала и взорвалась

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 30 июня. /ТАСС/. Вторая за минувший год попытка запустить первую в Японии ракету частной разработки MOMO завершилась неудачно. Как сообщила в субботу компания-разработчик Interstellar Technologies, она упала и взорвалась сразу после старта.

Запуск был осуществлен из района города Таики на северном острове Хоккайдо. Ракета смогла подняться в воздух всего на несколько десятков метров, после чего из двигателя пошел черный дым. После ее падения из-за взрыва на стартовой площадке начался пожар. В результате инцидента никто не пострадал, огонь был своевременно потушен.

СПЕЦПРОЕКТ

Покорители космоса: от Гагарина до наших дней

Первооткрыватели, рекордсмены, космонавты, астронавты и туристы — мы собрали информацию обо всех, кто когда-либо совершал космические полеты

В настоящее время Interstellar Technologies выясняет причины возникшей неисправности. Предыдущий запуск ракеты, осуществленный в июле 2017 года, также завершился неудачей. Тогда у MOMO возникли проблемы с передачей телеметрии в центр управления, в результате чего было принято решение в экстренном порядке остановить двигатель, и она упала в Тихий океан.

Длина ракеты под названием MOMO составляет всего 10 метров, диаметр 50 см, а вес около тонны. По плану, она должна была подняться на высоту около 100 км и пролететь в термосфере на протяжении четырех минут.

Стоимость проекта, по некоторым оценкам, не превышает 50 млн иен ($445 тыс.). За счет этого проекта в Interstellar Technologies надеются сделать большой шаг на пути к созданию коммерческого производства компактных ракет, предназначенных для запуска на орбиту сверхмалых спутников. Все средства компания собирает за счет краудфандинга.

В феврале Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) успешно запустило аналогичную по параметрам ракету-носитель SS-520 с коммуникационным спутником TRICOM1 весом 3 кг. Позднее она попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая компактная в мире.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
2
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
3
МИД Литвы надеется, что РФ изменит позицию по приостановке проекта "Миссия Сибирь"
4
WP: Пентагон оценивает стоимость вывода войск с территории ФРГ
5
Почему банк может заблокировать вашу карту
6
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
7
Умер мультипликатор Хихус
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости