Росатом создает технологии защиты Земли от потенциально опасных астероидов и метеоритов

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Росатом разрабатывает технологии защиты от потенциально опасных для нашей планеты астероидов и метеоритов, подобных Тунгусскому. Об этом рассказал ТАСС заместитель директора Института лазерно-физических исследований Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ (входит в Росатом) Владимир Рогачев.

"Наши исследования - лишь одна из задач в рамках создания системы защиты от астероидов. Главное - обнаружение, классификация, высокоточное сопровождение космического тела, затем - создание бомбы, которая должна быть безопасной при запуске, и ракеты-носителя. Это масштабная международная задача. Нам есть, что положить на алтарь сотрудничества, и есть что взять", - сказал он.

"К сожалению, сегодня мировая политика и состояние международных отношений диктуют другой формат общения, приходится ждать. Но затягивать нельзя: когда к Земле приблизится опасный астероид, будет уже поздно", - отметил Рогачев.

Ровно 110 лет назад, 30 июня 1908 года, в районе реки Подкаменная Тунгуска рано утром жители окрестных деревень наблюдали как в небе пронесся большой огненный шар, получивший в дальнейшем название Тунгусский метеорит. Полет закончился взрывом на высоте 7-10 км, повалившем деревья на территории более 2 тыс. квадратных километров. Позже мощность взрыва была оценена в 40-50 мегатонн.

Рогачев сообщил, что в ходе исследований по созданию защиты от астероидов, специалисты ВНИИЭФ "выпекли" искусственную модель хондрита, самого распространенного вида метеоритов из тех, что падают на Землю. Согласно расчетам, если нашей планете угрожает каменный метеорит диаметром 200 метров, то необходимо примерно за месяц запустить ракету, чтобы за две недели до прилета на Землю его раскрошить на куски, с которыми атмосфера планеты справится.

"Да, некоторые части упадут на поверхность планеты, но так как они небольшого размера, никакого апокалипсиса не будет. Приблизительно аналогичный сценарий можно предположить для метеорита типа Тунгусского, с той лишь разницей, что условия для его разрушения более благоприятные. Во-первых, если считать, что этот метеорит был ледяным (на Земле не нашли никаких осколков), его прочность была значительно меньше, чем прочность хондритного метеорита. Во-вторых, его диаметр, судя по кинетической энергии 40-50 мегатонн, был в 2-3 раза меньше. Это означает, что для разрушения такого астероида потребуется на порядок меньшая энергия ядерного взрыва. То есть Тунгусский метеорит мог бы быть разрушен с помощью данной технологии", - сказал ученый.

Лидерство в разработке противометеоритных систем

Рогачев отметил, что в мире созданием систем защиты от опасных метеоритов "мало кто может заниматься".

"Нужно иметь представление о том, что такое ядерная бомба, ядерное оружие и какие процессы происходят при взрыве. Такими компетенциями обладают США, Китай, Франция, Великобритания. Возможно, Индия и Израиль. Но этого мало - нужны те, кто может делать расчеты, разрабатывать технологии. Нужно обладать технологиями мощных импульсных лазеров. Если сложить все перечисленное, можно сделать вывод: в России это только ВНИИЭФ, в США - Ливермор. Остальные либо не могут, либо не интересуются", - пояснил он.

По его словам, после публикации в научном журнале статьи о проведенном в России эксперименте темой заинтересовались специалисты из Великобритании, США, Южной Кореи и ряда других стран.

"Работа получила признание. Можно сказать, что родилось направление - лабораторная экспериментальная астрономия астероидов. Ведь астрономия - большей частью наблюдательная наука", - добавил он.

По словам Рогачева, сейчас специалисты ВНИИЭФ рассматривают разные сценарии воздействия на астероиды.

"Будем больше уделять внимания моделям железно-никелевых и ледяных метеоритов. Также поставлена задача проверить масштабный фактор. Мы планируем работать на макетах диаметром 3-5 см вместо 0,5-1см," - сказал он.

"Возможность предотвращения последствий от падения астероидов с помощью ядерного взрыва и оборонных военных технологий рассматривал в свое время "отец водородной бомбы" Эдвард Теллер. Существующий ядерный арсенал и технологии позволяют разрушать астероиды разного состава. Глубоко убежден, что этим методом можно спасти нашу планету при условии широкого международного сотрудничества", - отметил Рогачев.