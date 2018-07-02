Два военных спутника "Благовест" запустят в декабре 2018 года и в начале 2019 года

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" (ИСС) Николай Тестоедов опроверг сообщения ряда СМИ о возможном переносе запуска третьего военного спутника связи "Благовест" на начало 2019 года. Запуск аппарата планируется на декабрь 2018 года, сообщил он в понедельник ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что запуск спутника связи "Благовест", создаваемого по заказу Минобороны, может сдвинуться с ноября текущего года на январь 2019 года. По их данным, сдвиг планов пуска связан с задержками в изготовлении спутника на заводе-изготовителе - красноярском АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева".

"Мы идем четко по графику. Третий спутник планируем изготовить в октябре, чтобы в декабре запустить. Цикл подготовки аппарата к старту на космодроме - 45 суток", - сказал Тестоедов.

По его словам, четвертый аппарат "Благовест" будет изготовлен в этом году, а запуск планируется на первый квартал 2019 года, если госкомиссия примет соответствующее решение. Оба аппарата будут запущены с помощью ракет-носителей "Протон-М" с космодрома Байконур, уточнил гендиректор ИСС.

О спутниках "Благовест"

Первый "Благовест" был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Космические войска присвоили спутнику порядковый номер "Космос-2520".

Второй аппарат этой серии был запущен 19 апреля 2018 года с Байконура, ему был присвоен порядковый номер "Космос-2526". Первоначально старт этого спутника был намечен на 25 декабря 2017 года, однако затем был перенесен из-за проблем с одним из приборов на аппарате.

Минобороны планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех "Благовестов". Спутники предназначены для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, телефонной и видеоконференцсвязи с использованием перспективных Ка- и Ku-диапазонов частот.

"Глонасс-К2" планируется запустить в 2022 году

Тестоедов также сообщил, что космический аппарат нового поколения "Глонасс-К2" планируется запустить в 2022 году. Ранее генконструктор системы ГЛОНАСС Сергей Карутин сообщал, что проектирование спутника завершено.

"После защиты эскизного проекта мы перейдем к этапу разработки конструкторской документации, потом создадим опытный образец и начнется его экспериментальная отработка. Летный образец планируется изготовить в 2022 году, в том же году будет запущен. Мы будем делать этот спутник с возможностью запуска как с Плесецка на ракете "Союз-2", так и с Восточного с помощью "Ангары", - сказал Тестоедов, уточнив, что ИСС в ближайший месяц защитит дополнение к эскизному проекту этого аппарата, а разработка конструкторской документации продлится два-три года.

По его словам, в рамках программы импортозамещения специалисты предприятия изменили облик "Глонасса-К2", чтобы он был независимым от импортных элементов, и доработали внешний вид аппарата. "Разработка сделана на проектном уровне, когда в одну кучу собраны авионика, конструкция, центр масс, бюджет масс и топлива. После защиты эскизного проекта мы перейдем к этапу разработки конструкторской документации, потом создадим опытный образец и начнется его экспериментальная отработка", - сообщил гендиректор ИСС.

Он уточнил, что будет изготовлено два-три аппарата, на которых будут проводить летно-конструкторские испытания для подтверждения тактико-технических характеристик этих спутников. Затем госкомиссией будет приниматься решение о запуске их в серию.

Спутники третьего поколения "Глонасс-К" обладают большей точностью определения координат. Они рассчитаны на 10 лет работы в отличие от спутников предыдущего поколения "Глонасс-М" со сроком службы в семь лет. Первый спутник "Глонасс-К" был запущен на орбиту в 2011 году, второй - в 2014 году. "Глонасс-К2" должен стать развитием спутников серии "Глонасс-К", он будет передавать девять навигационных сигналов, масса аппарата составит около 1800 кг (вдвое больше, чем у "Глонасс-К1").