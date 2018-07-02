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Результаты отбора в российский отряд космонавтов могут огласить после 10 июля

Космос
2 июля, 14:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

3 июля в Центре подготовки космонавтов пройдет конкурсная комиссия, в ходе которой из 13 претендентов, прошедших в финальный этап, будут отобраны шесть-восемь человек

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Результаты отбора в российский отряд космонавтов могут быть озвучены после 10 июля на заседании межведомственной комиссии, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

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Итоги отбора должны были подвести в конце июня. Затем их планировалось озвучить 5 июля на заседании межведомственной комиссии.

"Итоги отбора будут оглашены после 10 июля, когда соберется межведомственная комиссия", - сказали в пресс-службе ЦПК.

При этом там уточнили, что 3 июля, как и планировалось, в Центре пройдет конкурсная комиссия, в ходе которой из 13 претендентов, прошедших в финальный этап, будут отобраны шесть-восемь человек. Затем этих кандидатов будет утверждать окончательно межведомственная комиссия.

Ранее замначальника ЦПК по подготовке космонавтов Юрий Маленченко сообщал ТАСС, что Центр подготовки космонавтов не будет продлевать отбор в отряд космонавтов, чтобы добрать женщин. По его словам, из 420 претендентов прошли полный цикл отбора и получили положительное заключение главной медицинской комиссии более 10 человек, женщин среди них действительно нет. В конкурсную комиссию, уточнил он, поступило 87 заявлений от женщин, из них 11 были приглашены на очный этап отбора, однако ни одна из них не прошла полный цикл очного этапа.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор был открытый, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям и опыт работы.

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