Guardian: астрономы впервые сделали снимок рождения новой планеты

ТАСС, 2 июля. Европейским астрономам удалось впервые запечатлеть на снимке планету, находящуюся в процессе своего формирования. Космический объект находится на расстоянии примерно в 370 световых лет от Земли у звезды PDS 70 в созвездии Центавра, сообщает в понедельник газета The Guardian.

Небесное тело находится внутри так называемого протопланетного диска - вращающегося вокруг молодой звезды плотного облака газа, из которого впоследствии образуются новые планеты.

"Такие диски вокруг молодых звезд - это именно то место, где формируются планеты, но пока что удавалось всего лишь в нескольких случаях зафиксировать что-либо, напоминающее зарождающуюся планету", - приводит газета слова одной из руководительниц исследования Мириам Кеплер. "Проблема во всех этих случаях заключалась в том, что такие потенциальные кандидаты могли на самом деле оказаться лишь особенностями диска", - добавила она. Теперь же то, что увиденный астрономами объект - на самом деле планета, удалось впервые подтвердить.

Ученые даже смогли определить характеристики этого небесного тела: это газовый гигант, который по своей массе превосходит Юпитер. При этом находится он примерно на таком же расстоянии от своей звезды, как Уран от Солнца. Температура на поверхности объекта - около 1 тыс. градусов Цельсия.

Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy and Astrophysics.