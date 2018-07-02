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"Прогресс МС-09" впервые запустят к МКС по сверхкороткой схеме

Космос
2 июля, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Старт транспортного грузового корабля запланирован на 10 июля в 00:52 мск

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-09" впервые планируется запустить к Международной космической станции (МКС) по так называемой сверхкороткой двухвитковой схеме, когда корабль долетит до станции меньше чем за четыре часа. Об этом сообщили в понедельник в ЦНИИмаш (головной институт Роскосмоса).

Ранее источник ТАСС уже сообщал, что следующая попытка отработать двухвитковую схему полета может быть предпринята 10 июля при запуске "Прогресса МС-09".

"Согласно предварительным расчетам службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами (находится в ведении ЦНИИмаш - прим. ТАСС), старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" запланирован на 10 июля в 00:52 мск. Стыковка корабля с МКС - 10 июля в 04:39 (расчетное время касания)", - сказали в ЦНИИмаш.

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.

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