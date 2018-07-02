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Грузовик Dragon состыковался с МКС

Космос
2 июля, 15:24 дата обновления: 2 июля, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Стыковка произошла в 13:54 мск, когда космическая станция пролетала над Канадой

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Космический корабль Dragon

Космический корабль Dragon

© Flickr/NASA Johnson

ТАСС, 2 июля. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовиком Dragon компании SpaceX успешно состыковалась с Международной космической станцией (МКС). Об этом стало известно из записи на официальной странице станции в Twitter.

"Астронавт Ричард Арнольд, используя манипулятор Canadarm2, достал и захватил космический корабль в 6:54 по восточному времени (13:54 мск), когда МКС пролетала над Канадой", - говорится в сообщении. Сообщается, что открытие корабля Dragon, который доставил на станцию продовольствие и материалы для научных экспериментов, состоится во вторник.

Космический корабль также доставил на МКС интерактивного мобильного помощника для астронавтов под названием CIMON (Crew Interactive MObile сompanioN), который должен будет выяснить возможности искусственного интеллекта в вопросах снятия стресса у находящихся на станции исследователей. Кроме того, на борту Dragon находятся материалы для проведения исследований, касающихся совершенствования метода полива растений и разработки более эффективных средств от рака.

8 июня на станцию прибыли члены экспедиции МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. На станции также работают россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

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