СМИ: Черчилль в 1952 году создал специальную группу для отслеживания НЛО

ЛОНДОН, 2 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль (1874-1965) создал в свое время спецподразделение по отслеживанию неопознанных летающих объектов (НЛО) в связи с возросшим числом случаев их появления, однако запретил оглашать данные расследования. Об этом, как сообщает газета Daily Express, свидетельствуют рассекреченные Национальным архивом Великобритании документы.

На этот шаг Черчилля, занимавшего пост премьер-министра дважды - с 1940-го по 1945 год и с 1951-го по 1955 год - подтолкнули события, произошедшие в июле 1952 года в США. Дважды с разницей в неделю американские истребители были вынуждены взлетать после обнаружения радарами НЛО в воздушном пространстве над Белым домом, закрытом для полетов самолетов.

28 июля Черчилль направил лорду Черуэллу, главе департамента авиации, послание, в котором задавал ряд вопросов, в частности: "Что все это в отношении летающих тарелок означает? Что в данном случае правда?". "Подготовьте мне доклад по вашему усмотрению", - попросил премьер.

Исследователи не смогли полностью исключить "летательные аппараты внеземного происхождения, разработанные неизвестными нам существами, по параметрам гораздо более совершенными, чем мы могли предположить". Однако они пытались объяснить казавшиеся странными явления более реалистично - присутствием обычных самолетов, воздушных шаров, птиц или других природных явлений, таких как оптический обман, а также преднамеренной мистификацией.

В 1999 году стали известны новые данные причастности Черчилля к расследованию НЛО. Внук офицера ВВС, работавшего, как утверждается, в годы войны в личной охране премьера, обратился в минобороны Соединенного Королевства с запросом по поводу данных, связанных со сближением с одним из НЛО разведывательного самолета британских ВВС во время Второй мировой войны. Летчики, возвращавшиеся с задания над оккупированной Европой, сделали фотоснимки зависавшего над ними металлического аппарата. Узнав об обстоятельствах этой встречи, Черчилль отдал распоряжение засекретить документы по меньшей мере на 50 лет. "Их необходимо немедленно засекретить, поскольку они могут вызвать массовую панику среди основной части населения и разрушить их веру в церковь", - воскликнул он.