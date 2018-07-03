РКК "Энергия": летные испытания ракеты "Союз-5" будут проходить с 2022 по 2025 год

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Летно-конструкторские испытания новой российской ракеты-носителя среднего класса "Союз-5" начнутся в 2022 году и продолжатся до 2025 года, следует из годового отчета разработчика ракеты РКК "Энергия".

Согласно документу, целевыми задачами испытаний являются запуски пилотируемых транспортных кораблей на низкие околоземные орбиты, а также запуски автоматических космических аппаратов на разные орбиты.

В документе также отмечается, что летно-конструкторские испытания перспективной российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса пройдут в два этапа с 2028 года по 2035 год. Первый этап испытаний пройдет в 2028-2032 годах. Он предполагает запуски пилотируемых кораблей, лунного взлетно-посадочного комплекса (ЛВПК) и других полезных грузов на траекторию облета Луны и окололунные орбиты в целях отработки элементов пилотируемого комплекса, создания станции на орбите Луны, высадки на поверхность Луны.

Второй этап испытаний пройдет в 2032-2035 годах. Планируются запуски ЛВПК и других беспилотных полезных грузов в целях строительства и эксплуатации базы на поверхности Луны. Кроме того, данный этап предполагает участие в международных программах, связанных с изучением Марса.

Носитель "Союз-5"

Ранее сообщалось, что Роскосмос утвердил после доработок эскизный проект ракеты. До этого в конце прошлого года научно-технический совет РКК "Энергия" утвердил эскизный проект "Союза-5", однако он был отправлен госкорпорацией обратно на предприятие на доработку.

В настоящее время по ракете уже разрабатывается рабочая конструкторская документация. "Союз-5" планируется создать к 2021 году. Проведение летных испытаний новой ракеты запланировано на 2022 год с космодрома Байконур.

Ракета "Союз-5" сможет использоваться для выведения разрабатываемого пилотируемого корабля "Федерация" на низкую околоземную орбиту. Основные элементы и технологии нового носителя будут применены при разработке ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Ранее сообщалось, что стоимость создания комплекса с ракетой-носителем среднего класса "Союз-5" составит 61,198 млрд рублей. В частности, в этом году на создание нового комплекса будет выделено 2,19 млрд рублей, в 2019 году - 4,01 млрд рублей, в 2020 году - 7,58 млрд рублей, в последующие годы - 47,4 млрд рублей.

Сверхтяжелая ракета

Ранее Роскосмос заказал разработку эскиза сверхтяжелой ракеты стоимостью 1,6 млрд рублей. Разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса планируется закончить к 31 октября 2019 года. Новая российская сверхтяжелая ракета-носитель должна будет способна выводить на низкую околоземную орбиту более 70 тонн груза. Планируется, что строительство инфраструктуры для нее на космодроме Восточный начнется в 2026 году.

По расчетам Роскосмоса, создание сверхтяжелой ракеты и строительство под нее инфраструктуры обойдется в 1,5 трлн рублей.