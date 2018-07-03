Россия начала работы по созданию модуля для высадки космонавтов на Луне

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Ракетно-космическая корпорация "Энергия" приступила к созданию модуля для высадки космонавтов на Луне, говорится в годовом отчете корпорации.

"Начались работы по формированию технического облика лунного взлетно-посадочного комплекса, при доставке которого на окололунную орбиту будет использоваться ракета-носитель сверхтяжелого класса", - говорится в документе.

При этом отмечается, что элементы взлетно-посадочного комплекса будут доставляться на международную окололунную станцию Deep Space Gateway в разобранном виде, где будет проходить его окончательная сборка, хранение и обслуживание.

"Станция Gateway позволит отработать основные технологии для пребывания экипажа в условиях дальнего космоса и выполнить первые миссии на поверхность Луны автоматических и пилотируемых космических аппаратов, а также отработать технологии и элементы в рамках подготовки к пилотируемым миссиям на Марс", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что летно-конструкторские испытания перспективной российской ракеты-носителя сверхтяжелого класса пройдут в два этапа с 2028 года по 2035 год.

О проекте Deep Space Gateway

О планах по созданию окололунной станции стало известно весной 2016 года. Тогда ТАСС со ссылкой на документы РКК "Энергия" сообщил, что совместно с американской корпорацией Boeing ведется предварительная проработка создания окололунной инфраструктуры в поддержку будущих планов национальных агентств.

В конце сентября 2017 года в рамках астронавтического конгресса в Аделаиде (Австралия) Роскосмос и NASA подписали заявление, которое отражает намерение партнеров совместно работать над реализацией инициатив в освоении космоса. Речь идет о планировании работ по созданию посещаемой станции в окололунном пространстве.

Первая высадка российских космонавтов, согласно материалам РКК "Энергия", запланирована на 2030 год.