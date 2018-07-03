Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.07:
$ 63.22
€ 73.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава РКК "Энергия" Владимир Солнцев с 3 августа покинет должность

Космос
3 июля, 21:36 дата обновления: 3 июля, 22:22 UTC+3 МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Как сообщил агентству источник в ракетно-космической отрасли, врио гендиректора будет назначен главный конструктор пилотируемых космических комплексов госкорпорации Сергей Романов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев

Президент РКК "Энергия" Владимир Солнцев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Владимир Солнцев с 3 августа покинет свою должность. Об этом сообщили во вторник журналистам в госкорпорации "Роскосмос".

Смотрите также

Источник: новый гендиректор РКК "Энергия" будет избран 21 августа

Акционеров РКК "Энергия" внепланово соберут по требованию Роскосмоса в августе

Чистая прибыль РКК "Энергия" в 2017 году составила 1,2 млрд рублей

"Сегодня генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев написал заявление об уходе по собственному желанию, он покинет свой пост 3 августа 2018 года", - сказали в Роскосмосе.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, "врио гендиректора будет назначен первый замгенерального конструктора - главный конструктор пилотируемых космических комплексов РКК "Энергия" Сергей Романов".

Солнцев начал работу в корпорации "Энергия" с 1 августа 2014 года в должности врио президента. В сентябре того же года решением внеочередного собрания акционеров избран президентом компании. С июня 2016 года - гендиректор РКК "Энергия". В 2010-2014 годах он занимал должность исполнительного директора НПО "Энергомаш".

При Солнцеве, в частности, была реализована сделка по продаже активов "Морского старта" от РКК "Энергия" компании S7 Space. В декабре 2017 года с Байконура был запущен в космос изготовленный корпорацией "Энергия" первый ангольский спутник "Ангосат-1". Связь со спутником прервалась почти сразу после отделения от разгонного блока из-за проблем на борту космического аппарата. В апреле этого года космический аппарат был признан полностью утерянным, взамен будет строиться "Ангосат-2".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский выпускник набрал по 100 баллов на четырех ЕГЭ
2
Школьник, набравший 400 баллов на ЕГЭ, — о страхе перед биологией и секретах рекорда
3
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
4
Посольство РФ в Лондоне раскритиковало новую статью The Sun о расследовании дела Скрипалей
5
ЕСПЧ призвал Россию провести выплаты по облигациям 1982 года
6
В ГИБДД объяснили необходимость поправок в закон о нетрезвом вождении
7
Прощание с актрисой Театра музыкальной комедии Лозовой пройдет 5 июля в Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости