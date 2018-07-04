Производитель двигателей для ракет "Протон" увеличит уставной капитал путем допэмиссии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Акционеры пермского ПАО "Протон-ПМ" (производитель двигателей РД-276 для ракет "Протон", изготавливает отдельные агрегаты двигателя РД-191 для носителей "Ангара") на годовом собрании приняли решение об увеличении уставного капитала предприятия путем дополнительного размещения акций, говорится в сообщении компании.

"Акционеры приняли решение об увеличении уставного капитала ПАО "Протон-ПМ" путем дополнительного размещения акций. Размер допэмиссии будет зависеть от объема инвестиций в 2018 году", - отмечается в сообщении.

В настоящее время уставный капитал "Протона-ПМ" составляет 8 млрд 23 млн 52 тыс. 327,4 рубля и состоит из 1 млрд 485 млн 750 тыс. 431 акции стоимостью 5,4 рубля каждая.

На собрании также были утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность предприятия за 2017 год. Дивиденды за прошлый год решили не начислять и не выплачивать.

Кроме того, акционеры избрали совет директоров "Протона-ПМ", в который вошли гендиректор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов, заместитель генерального директора по персоналу и социальной политике НПО "Энергомаш" Наталья Егоренкова, заместитель генерального директора по экономике и финансам "НПО "Энергомаш" Иван Краснов, замглавы "Энергомаша" по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам Дмитрий Лядов, замгендиректора "Энергомаша" по организационному развитию Ольга Федонюк, заместитель директора департамента средств выведения - начальник отдела средств выведения госкорпорации "Роскосмос" Игорь Новиков и исполнительный директор ПАО "Протон-ПМ" Дмитрий Щенятский.

В 2017 году "Протон-ПМ" произвел продукции и оказал услуги на сумму 6 млрд 182 млн рублей. "Структура плана продаж сохраняет свою конфигурацию: 47% продуктового портфеля занимает продукция для оборонно-промышленного комплекса, 37,4% - космическая тематика, 12,6% - услуги для предприятий пермского моторостроительного комплекса, 3% - прочее. В качестве направлений диверсификации названы изготовление комплектующих для авиационных двигателей, испытания газотурбинных установок, производство систем, сборка высокопроизводительных металлообрабатывающих центров", - говорится в сообщении.