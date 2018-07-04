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"Главкосмос" может заключить с Индией контракты на поставку научно-технической продукции

Космос
4 июля, 17:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

Не уточняется, о какой именно продукции идет речь

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МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Российская компания "Главкосмос" (дочернее предприятие Роскосмоса) планирует заключить новые контракты с Китаем и Индией на поставку научно-технической продукции, следует из годового отчета компании.

При этом в "Главкосмосе" не уточнили, о какой именно продукции идет речь.

"Планируется продолжить работы по обеспечению научно-технической продукцией предприятий космической отрасли КНР, а также заключить новые контракты в рамках программы российско-китайского сотрудничества в области космоса. Прорабатывается возможность заключения контрактов на разработку, изготовление и поставку научно-технической продукции для Индийской организации космических исследований", - говорится в документе.

Согласно отчету, "Главкосмос" также прорабатывает возможность сотрудничества с зарубежными партнерами по предоставлению данных дистанционного зондирования Земли с российских спутников.

"С космическими агентствами Бахрейна и ОАЭ прорабатываются перспективные направления сотрудничества, связанные с сегментом пилотируемой космонавтики", - отмечается в документе.

Финансовые показатели

Чистая прибыль "Главкосмоса" в 2017 году выросла более чем в два раза по сравнению с 2016 годом и составила 257,6 млн рублей. Выручка компании в прошлом году составила 14,4 млрд рублей против 813,8 млн рублей в 2016 году. Портфель заказов "Главкосмоса" в 2017 году составил 25,5 млрд рублей.

"Увеличение чистой прибыли за 2017 год обусловлено ростом объемов реализованных услуг, а также получением процентов по остаткам денежных средств на банковских счетах. Развитие новых направлений деятельности, таких как программа OneWeb, улучшило показатели по чистой прибыли компании в 2017 году по сравнению с 2016 годом", - отмечается в отчете.

Компания OneWeb планирует создать группировку из большого количества спутников, которая позволит к 2019 году обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли. В 2015 году Россия подписала контракт на запуски 21 ракеты "Союз" со спутниками OneWeb с 2017 по 2019 год. Запуски будут осуществляться с трех космодромов - Байконур, Восточный и Куру, 17 из них - с российских.

"Главкосмос пусковые услуги" создано на основании решения Роскосмоса с целью коммерциализации пусковых услуг и является поставщиком пусковых услуг, уполномоченным заключать коммерческие контракты на запуск космических аппаратов с использованием ракет-носителей семейства "Союз-2" с российских космодромов.

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