Роскосмос не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо-2018" в Великобритании

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" не примет участия в авиасалоне "Фарнборо-2018", который пройдет с 16 по 22 июля в Великобритании. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

"Госкорпорация "Роскосмос" в этом году не будет участвовать в авиасалоне "Фарнборо", - сказал он.

Ранее в госкорпорации сообщали ТАСС, что Роскосмос рассматривает возможность участия в этом году в авиасалоне "Фарнборо" в Великобритании.

Как сообщили ранее в Объединенной авиастроительной корпорации, ее участие в "Фарнборо-2018" находится под вопросом. В Ростехе заявили, что у госкорпорации аналогичная ситуация из-за запрета российским компаниям демонстрировать военную продукцию, однако площадка может быть использована для презентации гражданской продукции авиастроительного кластера.

Ранее стало известно, что организаторы "Фарнборо" объявили о запрете для России выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году. Как сообщили ТАСС в пресс-службе салона, это решение принято в соответствии с инструкциями британской правительственной комиссии по экспортному контролю относительно эмбарго Евросоюза на импорт и экспорт вооружений и военной техники в Россию и из нее. При этом там отметили, что гражданскую технику из России на авиасалоне ждут.

В 2016 году участие российской делегации в авиасалоне в Фарнборо было минимальным. Так, Роскосмос, хотя и отправил делегацию, экспозицию не представил. Также о нежелании принимать участие в "Фарнборо" тогда заявили в компании "Рособоронэкспорт".