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Марсоход Opportunity около месяца не выходит на связь из-за бури на Марсе

Космос
5 июля, 11:28 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Буря распространилась на значительную часть поверхности планеты, отмечают ученые

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Марсоход Opportunity

Марсоход Opportunity

© NASA

НЬЮ-ЙОРК, 5 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Марсоход Opportunity в условиях бушующей на Марсе сильной бури перешел в спящий режим, и сигнала от его бортовой аппаратуры пока не поступало.

Об этом сообщил в среду портал space.com со ссылкой на заместителя руководителя исследовательской программы Mars Exploration Rover Mission ("Исследования Марса с помощью самоходных аппаратов") Рэй Арвидсон из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури).

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"Мы не получали сигнал с марсохода на протяжении нескольких недель", - отметил он, напомнив о том, что с 30 мая на поверхности планеты бушует буря и солнечные батареи марсохода не получают достаточной энергии. Сейчас, по его словам, марсоход перешел в спящий режим, при котором "аппаратура периодически включается, проводится проверка имеющегося заряда батарей и в случае, если он слишком низок, аппаратура вновь возвращает [марсоход] в спящий режим".

"Когда буря ослабнет, аппаратура должна включиться и послать радиосигнал, - добавил он. - Мы внимательно следим за этим, но сигнала пока не получали". Другой участник программы исследований, сотрудник Университета штата Аризона Джим Райс, отметил, что буря распространилась на значительную часть поверхности Марса. "Но я уверен, что нам удастся пережить этот период", - подчеркнул он.

Opportunity совершил посадку на марсианское плато Меридиана в январе 2004 года, три недели спустя после того, как на поверхность планеты опустился другой марсоход - Spirit, проработавший до марта 2010 года. Специалисты NASA не получали фотографической информации с Opportunity с 10 июня нынешнего года.

К 2020 году NASA планирует доставить на поверхность Марса еще один аппарат для сбора информации, на основании которой ученые оценят вероятность существования жизни на планете в далеком прошлом, а также возможность существования человека на Марсе в будущем.

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