В пятницу Земля находится на самом большом удалении от Солнца - 152 млн км

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Земля проходит в эту пятницу афелий - наиболее удаленную от Солнца точку своей орбиты. Как сообщил интернет-портал space.com, в 12:46 по времени восточного побережья США (19:46 мск) Земля окажется от Солнца на расстоянии 152.095.566 км, то есть примерно на 2,5 млн км дальше, чем среднее расстояние от нашей планеты до Солнца и практически на 5 млн км дальше, чем в перигелий - момент наибольшего сближения, который приходится на 3 января.

В афелий Земля получает в среднем на 7% меньше солнечного света, чем в перигелий, отметил эксперт Центра глобальной гидрологии и климатических изменений в Хантсвилле (штат Алабама) Рой Спенсер. Однако при этом средняя температура на Земле в момент прохождения афелия приблизительно на 2,3 градуса Цельсия выше, чем в перигелий. Это связано с распределением воды и суши на поверхности планеты. "В среднем в июле температура выше по всему земному шару потому, что солнечные лучи падают в основном на поверхность суши в Северном полушарии и прогревают ее", - пояснил эксперт.

Со своей стороны эксперт Центра космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама) Джордж Лебо напомнил, что "сезонные изменения связаны в основном с тем, что ось вращения Земли наклонена к плоскости эклиптики на 23,5 градуса" и в период прохождения афелия Северное полушарие [нашей планеты] обращено в сторону Солнца.