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Российские школьники будут учиться в виртуальной реальности по данным со спутников

Космос
9 июля, 12:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

На первом этапе Atlas-VR планируется использовать для обучения школьников и студентов географии, биологии и истории

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Заместитель генерального директора РКС Евгений Нестеров

Заместитель генерального директора РКС Евгений Нестеров

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Российские школьники и студенты будут изучать географию, биологию и историю с помощью виртуальной реальности (VR), созданной в том числе на базе информации со спутников. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе компании "Российские космические системы" (РКС).

"Сейчас мы ведем проработку внедрения стандарта использования VR-технологии в учебных заведениях и образовательных центрах страны. Мы уже отработали техническую часть и теперь готовы участвовать в практической совместной работе по внедрению технологии в школах и вузах", - сказал заместитель генерального директора РКС Евгений Нестеров, слова которого приводит пресс-служба.

В рамках проекта компании Atlas-VR создается достоверный цифровой двойник Земли для визуального мониторинга изменений, моделирования процессов, управления развитием территорий.

"Рельеф местности воссоздается за счет сканирования поверхности в стереорежиме и полностью соответствует реальному миру. Высокодетализированный растительный мир "выращивается" по мультиспектральным данным, получаемым спутниками дистанционного зондирования Земли. Данные об атмосфере и погоде обновляются через интернет", - пояснили в пресс-службе РКС. Программа позволяет моделировать не только объекты, но и сложные явления, события и процессы.

На первом этапе Atlas-VR планируется использовать для обучения школьников и студентов географии, биологии и истории. По словам Нестерова, "в условиях цифровой экономики мы рассматриваем Atlas-VR как проект, нацеленный на подготовку Data Scientists - специалистов будущего, способных работать с новыми видами данных".

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