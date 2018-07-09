Наблюдения на крупнейшем в РФ телескопе планируется возобновить осенью 2018 года

ЧЕРКЕССК, 9 июля. /ТАСС/. Ученые планируют возобновить осенью 2018 года регулярные наблюдения на крупнейшем в России оптическом телескопе (БТА), расположенном в Специальной астрофизической обсерватории (САО) РАН в Карачаево-Черкесии. Наблюдения приостановили в мае 2018 года после начала работ по замене обновленного зеркала телескопа, сообщила в понедельник ТАСС заведующая отделом научной информации и внешних связей обсерватории Екатерина Филиппова.

"Обновленное зеркало установлено в оправу, но еще требуются отладочные работы - его будут покрывать тонким слоем алюминия, регулировать. Сейчас наблюдения проводятся на другом телескопе, с диаметром зеркала в один метр, регулярные наблюдения на большом телескопе планируется начать осенью 2018 года", - сказала она.

Обновленное зеркало доставили в Карачаево-Черкесию в феврале 2018 года, вес зеркала более 40 тонн, диаметр - порядка 6 м. Оно изготовлено в 1974 году по заказу Российской академии наук, и до 1979 года наблюдения в обсерватории велись именно с его помощью, однако потом его заменили из-за возникших дефектов.

В 2007 году зеркало направили на реставрацию на Лыткаринский завод оптического стекла в Подмосковье. Эксперты отмечают, что после проведенных работ зоркость - отражающая способность резервного зеркала - на 30% выше, чем у зеркала, на котором исследования проводились последние 39 лет.

Большой телескоп азимутальный (БТА) с диаметром зеркала 6 м до 1993 года был самым большим в мире оптическим телескопом, сейчас остается самым большим в Евразии. Его построили в Карачаево-Черкесии в 1975 году на высоте 2070 м над уровнем моря. Его башня достигает в высоту 53 м, масса телескопа в сборе составляет 820 тонн, вес главного зеркала - 42 тонны.

Специальная астрофизическая обсерватория РАН была образована 3 июня 1966 года. Она располагается у подножия горы Пастухова в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. Научный центр помимо БТА располагает радиотелескопом РАТАН-600.