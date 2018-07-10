Грузовой корабль "Прогресс МС-09" впервые отправят к МКС по сверхкороткой схеме

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-09" во вторник отправится к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Этот корабль впервые полетит к станции по сверхкоторкой схеме - время его пути до МКС составит чуть более 3,5 часа, сообщили в ЦНИИмаш (головной институт Роскосмоса).
"Старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" запланирован на 10 июля в 00:51 мск. Стыковка корабля с МКС - 10 июля в 04:39 мск", - сказали в ЦНИИмаш.
Корабль доставит на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в частности топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты и другое.
Кроме того, "Прогресс" привезет на МКС третий скафандр нового поколения "Орлан-МКС" в дополнение к двум уже использующимся на станции. Ранее космонавты отмечали, что рукава скафандра из-за новой полиуретановой оболочки теснее. В конструкцию "Орлана-МКС", который доставит на станцию корабль "Прогресс", уже внесены некоторые изменения, которые улучшают условия при работе.
Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).
Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.
На этот раз полет грузовика будет впервые записан на видео. Для этого на нем установлены камеры, которые снимут полет ракеты-носителя "Союз-2.1а", с помощью которой "Прогресс" будет запущен с космодрома Байконур.
Ранее Роскосмос впервые отработал методы визуального контроля за полетом ракеты-носителя, установив внешние видеокамеры на пилотируемом корабле "Союз МС-09" во время его старта 6 июня. Также видеокамеры уже были установлены на ракетах-носителях "Союз" при запусках с космодрома Восточный.