Грузовой корабль "Прогресс МС-09" впервые отправят к МКС по сверхкороткой схеме

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Российский грузовой корабль "Прогресс МС-09" во вторник отправится к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а". Этот корабль впервые полетит к станции по сверхкоторкой схеме - время его пути до МКС составит чуть более 3,5 часа, сообщили в ЦНИИмаш (головной институт Роскосмоса).

"Старт транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" запланирован на 10 июля в 00:51 мск. Стыковка корабля с МКС - 10 июля в 04:39 мск", - сказали в ЦНИИмаш.

Корабль доставит на станцию около 2,5 тонны различных грузов, в частности топливо, научное оборудование, продукты, медикаменты и другое.

Кроме того, "Прогресс" привезет на МКС третий скафандр нового поколения "Орлан-МКС" в дополнение к двум уже использующимся на станции. Ранее космонавты отмечали, что рукава скафандра из-за новой полиуретановой оболочки теснее. В конструкцию "Орлана-МКС", который доставит на станцию корабль "Прогресс", уже внесены некоторые изменения, которые улучшают условия при работе.

Новая схема

Сверхкороткая схема полета означает, что космический аппарат совершит два витка вокруг Земли. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка вокруг планеты), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).

Ранее новую короткую схему полета к МКС предполагалось впервые отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся из-за того, что автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск и корабль отправился в космос 14 октября по двухсуточной схеме. Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.

Первая съемка полета

На этот раз полет грузовика будет впервые записан на видео. Для этого на нем установлены камеры, которые снимут полет ракеты-носителя "Союз-2.1а", с помощью которой "Прогресс" будет запущен с космодрома Байконур.

Ранее Роскосмос впервые отработал методы визуального контроля за полетом ракеты-носителя, установив внешние видеокамеры на пилотируемом корабле "Союз МС-09" во время его старта 6 июня. Также видеокамеры уже были установлены на ракетах-носителях "Союз" при запусках с космодрома Восточный.