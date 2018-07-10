Россия и Казахстан договорились актуализировать реализацию проекта "Байтерек"

АСТАНА, 10 июля. /ТАСС/. Первый вице-премьер Казахстана Аскар Мамин 9 июля провел встречу с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным на космодроме Байконур. Стороны договорились актуализировать реализацию проекта "Байтерек", сообщила во вторник пресс-служба премьер-министра Казахстана.

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"В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации создания космического ракетного комплекса "Байтерек", реализации совместных инвестиционных проектов, а также дальнейшего развития города Байконур. Стороны договорились актуализировать реализацию проекта "Байтерек" для запуска пилотируемых транспортных кораблей нового поколения", - говорится в сообщении.

Отмечено, что создается рабочая группа в составе аэрокосмического комитета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, Роскосмоса и представителей компании "С7 Космические Транспортные Системы" для выработки основных подходов сотрудничества с применением государственно-частного партнерства.

"Аскар Мамин отметил, что формирование условий для развития предпринимательства, привлечение инвестиций в город Байконур, создание новых рабочих мест являются приоритетными направлениями сотрудничества", - уточнили в пресс-службе.

Аким (руководитель администрации) Кызылординской области Крымбек Кушербаев сообщил о проводимых работах в городе Байконур по модернизации и реконструкции объектов инженерной инфраструктуры. "Для привлечения инвестиций и создания благоприятных условии для бизнеса было предложено рассмотреть возможность создания на территории комплекса "Байконур" специальной экономической зоны. Аким области проинформировал о том, что в целях развития космического туризма в области была разработана концепция создания развлекательно-туристической зоны "Байконур", - пояснили в пресс-службе.

По ряду актуальных вопросов подготовлены предложения для рассмотрения на предстоящем шестом заседании казахстанско-российской межправительственной комиссии по комплексу "Байконур".