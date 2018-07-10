Зачем нужно быстро летать к МКС

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" впервые прилетел на Международную космическую станцию (МКС) по сверхкороткой двухвитковой схеме — корабль провел в полете всего 3,5 часа (ракета стартовала в 00:51 мск, "Прогресс" коснулся станции уже в 04:31 мск). Ранее на "Прогрессах" была отработана другая короткая схема — четырехвитковая (примерно 6 часов полета), после чего ее перенесли на пилотируемые корабли "Союз". Новая двухвитковая схема после полета еще одного "грузовика" также будет внедряться на пилотируемых кораблях с космонавтами.

Об особенностях и преимуществах сверхкороткой схемы полета рассказали ТАСС начальник летной службы Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" космонавт Александр Калери и генконструктор компании Евгений Микрин.

Основные плюсы

Как отметил Микрин, "одним из плюсов двухвитковой схемы является переход на технологию быстрой стыковки, что обеспечивает безусловное улучшение эксплуатационных характеристик космического аппарата". Он добавил, что схему сближения удалось сократить благодаря системным обновлениям навигации и выведения, внедренным в корабли новой серии. Самое главное, по его словам, для применения новой схемы — подходящие баллистические условия.

По словам Калери, прежде всего, полет по двухвитковой схеме будет проще с точки зрения работы космонавтов — меньше операций, меньше включений двигателя "Союза".

Короче на три часа рабочий день экипажа, то есть предстартовые мероприятия — прежней продолжительности, а вот послестартовые и в общем первый рабочий день на станции — получается короче Александр Калери начальник летной службы РКК "Энергия"

Развернуть Александр Калери © Борис Кавашкин/ТАСС Александр Калери © Борис Кавашкин/ТАСС

Кроме того, новая схема позволит еще качественнее доставлять на МКС скоропортящиеся грузы, например биоматериалы. Также сокращается расход батареи корабля. "По системе электропитания затраты меньше, потому что корабль летит и по четырехвитковой, и по двухвитковой схеме практически без подзаряда от Солнца — приток солнечной энергии в солнечные батареи минимальный. В связи с этим лететь по двух- или четырехвитковой — большая разница. Хотя и по четырехвитковой схеме достаточно заряда батареи, но тут потратим еще меньше энергии", — отметил Калери. Корабль в любом случае подзаряжается на МКС после стыковки, однако при сверхкороткой схеме остается больший запас энергии.

Представитель РКК "Энергия" отметил, что топливо на корабле экономится не существенно. "Прогресс" или "Союз" будут подниматься на одну и ту же высоту полета МКС, и именно от этого зависит расход горючего. "Будет немного экономии на режимах ориентации, но это единицы килограммов, а не десятки", — сказал Калери.

Новый инструмент

Новая схема в перспективе может стать полезной для других пилотируемых программ. Как отметил Калери, "чем большим набором инструментов мы владеем, тем проще решать задачи — есть из чего выбирать".

В частности, по его словам, для будущей российской лунной программы может быть выбрана многопусковая схема — перелетный модуль будут собирать из нескольких частей на орбите Земли. Корабль из состава перелетного модуля будет в одном старте ракеты, а разгонный блок — во втором. Может возникнуть необходимость делать это быстро.

"С кислородно-водородным разгонным блоком, например, будет критичным время от момента заправки этого блока на Земле до момента израсходования топлива на орбите. Нужно будет этот блок запустить, протестировать, сблизиться с ним, состыковаться, проверить и запустить двигатели в кратчайшие сроки", — пояснил космонавт. Он добавил, что "возможность быстрого доступа в любом случае дает преимущество, придает определенную гибкость для реализации программы в разных вариантах, но это лишь один из приоритетов".

Невесомость

По словам представителя корпорации, вестибулярные проблемы в невесомости сугубо индивидуальны — у кого-то они не возникают вовсе, кто-то, напротив, очень чувствителен. Однако сократить время полета до 3–3,5 часа, когда еще не накопились и не проявились воздействия невесомости, и позволить космонавту адаптироваться уже на станции — еще один плюс новой схемы.

Развернуть Космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин во время подготовке к выходу в открытый космос, 2013 год © NASA Космонавты Федор Юрчихин и Александр Мисуркин во время подготовке к выходу в открытый космос, 2013 год © NASA

"Двое суток, или 34 витка, — это однозначно перемещение по кораблю в бытовой отсек. Выход в бытовой отсек, перемещение, отдых, сон, прием пищи, ориентация корабля в виде закрутки на Солнце, а это лишнее воздействие во вращающейся системе координат — это все нагрузки на вестибулярный аппарат", — пояснил Калери. При шестичасовом сближении также трудно все время быть на месте, без перемещений.

А за два витка, мы прогнозируем, не будет особой необходимости ходить в бытовой отсек — как на старте сели в корабль, так и отработали взлет, сблизились, отманеврировали, состыковались, и только после этого происходит переход в бытовой отсек, то есть движение. Считайте, мы уже на станции в более комфортабельных условиях Александр Калери начальник летной службы РКК "Энергия"

Личный опыт

Калери рассказал, что ему самому в ходе полетов на орбиту "было не очень плохо, нормально, в общем-то". "С другой стороны, субъективно у меня полноценного отдыха за двое суток пассивного полета не было. Сон в условиях переходного периода был тревожный и не очень устойчивый", — рассказал космонавт.

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"Звучат аргументы, что за двое суток можно долететь и отоспаться. На мой взгляд, тут идет только накопление усталости. И полноценного отдыха, снимающего эту усталость, не получается", — добавил он.

Прошлые попытки

Первоначально сверхкороткую схему полета к МКС предполагалось отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск был отменен автоматикой стартового комплекса на Байконуре. "Грузовик" улетел в космос 14 октября по двухсуточной схеме.

Такая же ситуация возникла при запуске "Прогресса МС-08": первоначально корабль планировалось отправить в космос 11 февраля 2018 года по двухвитковой схеме, однако за несколько секунд до старта автоматическая система отменила операцию. В итоге корабль стартовал 13 февраля, а пристыковался к МКС 15 февраля.

Валерия Решетникова