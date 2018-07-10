Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.07:
$ 62.83
€ 73.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Haaretz: Израиль запустит первый космический аппарат на Луну в декабре 2018 года

Космос
10 июля, 13:01 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ ТЕЛЬ-АВИВ 10, июля. /ТАСС

Вывести аппарат на орбиту планируется при помощи ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 июля. /ТАСС/. Первый израильский космический аппарат по исследованию Луны будет запущен к естественному спутнику Земли в декабре 2018 года. Об этом сообщила во вторник газета Haaretz.

По данным издания, израильская компания SpaceIL намерена осуществить посадку этого космического аппарата на Луну 13 февраля 2019 года. Планируется, что он будет запущен в космос ракетой Falcon 9 компании Илона Маска SpaceX, указывает издание.

Как сообщает газета, аппарат должен будет отделиться от ракеты на высоте в 60 тыс. км. После этого он начнет двигаться по эллиптической орбите вокруг Земли до тех пор, пока его не захватит гравитация Луны. Вслед за приземлением на поверхность спутника Земли аппарат проведет серию научных экспериментов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Израиль
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
2
Суд арестовал на два месяца первого руководителя тушения пожара в "Зимней вишне"
3
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
4
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
5
Путин назначил Пескова из АСИ своим спецпредставителем по цифровому развитию
6
Хорваты извинились за скандал, французы и бельгийцы оценили шансы на выход в финал ЧМ
7
Спасатели в Таиланде приступили к финальной части операции по эвакуации людей из пещеры
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!