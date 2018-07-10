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Китай успешно вывел на орбиту 32-й навигационный спутник Beidou

Космос
10 июля, 13:33 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев

Запуск был осуществлен в 23:58 мск понедельника

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ПЕКИН, 10 июля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай во вторник успешно вывел на орбиту свой 32-й навигационный спутник Beidou. Об этом сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Как отмечается на официальной странице CASC в соцсети WeChat, запуск был осуществлен в 04:58 по местному времени (23:58 мск понедельника) с космодрома Сичан (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3А". Этот запуск стал 280-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Китай с 2000 года создает собственную систему глобальной системы навигации, которая к настоящему моменту покрывает всю территорию страны и часть Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году она стала доступна для коммерческого использования, а к 2020 году систему планируется полностью завершить - к тому времени Beidou будет насчитывать 35 спутников.

Этот год должен стать ключевым в развитии целого ряда китайских космических программ, многие проекты вступят в ключевую фазу реализации. В 2018 году КНР собирается вывести на орбиту 18 навигационных космических аппаратов - в итоге система Beidou покроет территорию всех стран Экономического пояса Шелкового пути.

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