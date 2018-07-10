НПО автоматики к 2023 году изготовит систему управления для частной компании "Космокурс"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. НПО автоматики (производитель систем управления) договорилось о долгосрочном сотрудничестве с компанией "Космокурс", разрабатывающей многоразовый корабль для суборбитальных полетов, сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"НПО автоматики в ходе IX Международной промышленной выставки "Иннопром-2018" подписало партнерское соглашение с компанией "Космокурс" о долгосрочном сотрудничестве в области разработки и создания многоразовой бортовой системы управления для коммерческого рынка ракет-носителей гражданского назначения", - сказали в госкорпорации.

Кроме того, стороны договорились производить наземный комплекс систем управления для обеспечения автоматизированной подготовки к пуску и межполетному обслуживанию. "Мы уже сотрудничаем с компанией "Космокурс", сейчас приступаем к созданию эскизного проекта, в течение пяти лет планируем изготовить систему управления", - отметил гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра.

По словам заместителя генерального директора "Космокурса" Сергея Ястребова, главная задача сотрудничества - создать космический комплекс для запуска туристов на суборбитальную траекторию в космос.

Ранее гендиректор "Комсокурса" Павел Пушкин сообщал в интервью ТАСС, что компания планирует выполнить первый коммерческий запуск с туристами на борту в 2025 году. "Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных полетов туристов. Предполагается, что экипаж из шести туристов и одного инструктора-стюарда совершит 14-минутный полет на высоту 180-220 км, проведя в невесомости 5,5 минуты. Стоимость одного билета, как ожидается, составит $250 тыс. "Космокурс" рассчитывает к 2030 году проводить до 115 пусков в год, то есть по два пуска в неделю.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.