Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.07:
$ 62.44
€ 73.35
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

НПО автоматики к 2023 году изготовит систему управления для частной компании "Космокурс"

Космос
10 июля, 14:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, июля. /ТАСС

Стороны планируют создать космический комплекс для запуска туристов на суборбитальную траекторию в космос

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. НПО автоматики (производитель систем управления) договорилось о долгосрочном сотрудничестве с компанией "Космокурс", разрабатывающей многоразовый корабль для суборбитальных полетов, сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"НПО автоматики в ходе IX Международной промышленной выставки "Иннопром-2018" подписало партнерское соглашение с компанией "Космокурс" о долгосрочном сотрудничестве в области разработки и создания многоразовой бортовой системы управления для коммерческого рынка ракет-носителей гражданского назначения", - сказали в госкорпорации.

Кроме того, стороны договорились производить наземный комплекс систем управления для обеспечения автоматизированной подготовки к пуску и межполетному обслуживанию. "Мы уже сотрудничаем с компанией "Космокурс", сейчас приступаем к созданию эскизного проекта, в течение пяти лет планируем изготовить систему управления", - отметил гендиректор НПО автоматики Андрей Мисюра.

По словам заместителя генерального директора "Космокурса" Сергея Ястребова, главная задача сотрудничества - создать космический комплекс для запуска туристов на суборбитальную траекторию в космос.

Ранее гендиректор "Комсокурса" Павел Пушкин сообщал в интервью ТАСС, что компания планирует выполнить первый коммерческий запуск с туристами на борту в 2025 году. "Космокурс" разрабатывает многоразовый комплекс для суборбитальных полетов туристов. Предполагается, что экипаж из шести туристов и одного инструктора-стюарда совершит 14-минутный полет на высоту 180-220 км, проведя в невесомости 5,5 минуты. Стоимость одного билета, как ожидается, составит $250 тыс. "Космокурс" рассчитывает к 2030 году проводить до 115 пусков в год, то есть по два пуска в неделю.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: спасатели эвакуировали всех людей из пещеры в Таиланде
2
На пляжах Анапы и Геленджика запретили купаться
3
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
4
ОП РФ предлагает снижать пенсионный возраст родителей с учетом количества детей в семье
5
Песков связал критические слова сенатора США об РФ с русофобским давлением и стереотипами
6
Reuters: врачи обнаружили признаки инфекции у всех спасенных из пещеры в Таиланде детей
7
Мамонт Женя удивил ученых
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!