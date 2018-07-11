Коррекция орбиты МКС с использованием двигателя корабля Cygnus прошла успешно

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Орбита Международной космической станции (МКС) во вторник вечером была успешно скорректирована с использованием двигателя американского грузового корабля Cygnus. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Центра пилотируемых космических полетов имени Линдона Джонсона в Хьюстоне (штат Техас) Дэниел Хуорт.

"Коррекция прошла успешно, - сказал он. - В результате 50-секундного включения двигателей корабля высота полета станции поднялась на 295 футов (около 90 метров). Двигатель корабля работал в штатном режиме".

Первоначально планировалось, что за счет включения двигателя корабля примерно на 60 секунд высота орбиты поднимется в среднем на 156 метров.

Как отметил ранее Хуорт, обычно коррекции орбиты станции осуществлялись с помощью двигателей российских грузовых кораблей "Прогресс" или маневровых двигателей на российском модуле "Звезда", также для этой цели использовались европейские корабли ATV.

Состыкованный сейчас со станцией корабль Cygnus отделится от нее 15 июля в 15:15 мск.

Сейчас на МКС работают прибывшие 8 июня космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст, а также россиянин Олег Артемьев и американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.