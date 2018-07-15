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Более 2 тыс. ученых соберутся на ассамблее комитета по космическим исследованиям в США

Космос
15 июля, 1:53 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 15, июля. /ТАСС

В число участников мероприятия входят также специалисты из России

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /ТАСС/. Научная ассамблея Международного комитета по космическим исследованиям начала работу в субботу в Пасадене (штат Калифорния). Как ожидается, на форуме соберутся около 2,7 тыс. ученых со всего мира, чтобы обсудить последние открытия, касающиеся исследования космоса.

По данным организаторов, 42-я ассамблея комитета будет проходить с 14 по 22 июля в Калифорнийском технологическом институте, под управлением которого находится Лаборатории реактивного движения NASA. В числе участников специалисты из десятков стран, в том числе России, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Канады, Китая, США, Франции, Швеции, Японии.

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Согласно информации на сайте комитета, планируется, что на форум приедут российские ученые, в том числе из Института космических исследований РАН, Полярного геофизического института КНЦ РАН, НИИ ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ, Института астрономии РАН, Физического института имени П. Н. Лебедева РАН, Института биомедицинских проблем РАН, Сколковского института науки и технологий, Нижегородского государственного университета имени Лобачевского.

В программе ассамблеи выступления десятков ученых и проведение круглых столов. Предполагается, что обсуждаться будут, в частности, последние открытия в сферах, касающихся исследования Луны, климата Земли, изучения атмосферы других планет, поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами. По данным организаторов, участники форума затронут актуальные для исследователей космоса проблемы физики, астрономии, математики.

Начавшаяся ассамблея приурочена к 60-летию с момента основания Международного комитета по космическим исследованиям. Эта организация была создана в 1958 году при Международном совете научных союзов. 40-я ассамблея прошла в 2014 году в Москве, 41-я - в 2016 году в Стамбуле.

Комитет работает в интересах международного сотрудничества ученых, деятельность которых связана с изучением космоса. Одна из целей организации - активизировать взаимодействие между государствами в указанной сфере.

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