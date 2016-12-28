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Краш-тест: как стать самозанятым и платить налоги с бизнеса

Корпорация МСП Банк историй успеха Краш-тесты
28 декабря, 12:18 UTC+3
Представители общественных организаций по развитию предпринимательства, чиновники, бизнесмены и банкиры рассказывают о том, как вывести микро-бизнес из "тени" и о предложениях для самозанятых граждан
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