Краш-тест: как малому бизнесу работать легально

Согласно оценке Правительства РФ, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП не превышает 20%. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что на развитие данного сектора и желание предпринимателей работать легально и честно в первую очередь влияет "упрощение доступа малого и среднего бизнеса к деньгам, инженерным сетям, конечно, снижение административной нагрузки".

Под данным Министерства труда и социальной защиты РФ, порядка 16 млн человек в стране работают в "теневом" секторе экономики и никак не зарегистрировали свои отношения с государством, что существенно замедляет развитие предпринимательства в стране.