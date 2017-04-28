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Краш-тест: как малому бизнесу работать легально

Корпорация МСП Банк историй успеха Краш-тесты
28 апреля, 11:00 UTC+3

Представители общественных организаций, госструктур и бизнеса рассказали о том, какие инструменты поддержки могут легализовать "теневой бизнес" и почему предпринимателям выгодно работать по-честному

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Материал из 5 страниц
© Алексей Филиппов/ТАСС
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Согласно оценке Правительства РФ, вклад малого и среднего бизнеса в ВВП не превышает 20%. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что на развитие данного сектора и желание предпринимателей работать легально и честно в первую очередь влияет "упрощение доступа малого и среднего бизнеса к деньгам, инженерным сетям, конечно, снижение административной нагрузки".

Под данным Министерства труда и социальной защиты РФ, порядка 16 млн человек в стране работают в "теневом" секторе экономики и никак не зарегистрировали свои отношения с государством, что существенно замедляет развитие предпринимательства в стране.

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