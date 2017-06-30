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Краш-тест: является ли перевод компании на облачную АТС экономией для малого бизнеса

Корпорация МСП Банк историй успеха Краш-тесты
30 июня, 17:13 UTC+3

Специалисты телекоммуникационной сферы и предприниматели о том, как сократить расходы и ускорить бизнес-процессы предприятия, пользуясь виртуальной автоматической телефонной станцией

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Облачная АТС

Виртуальная или облачная автоматическая телефонная станция (АТС) многим компаниям сегодня заменяет физическую АТС, а зачастую и call-сenter.

Суть работы виртуальной АТС заключается в том, что предприниматель (клиент) получает единую систему обработки клиентских звонков, поступающих в его компанию. Также клиент получает возможность контролировать работу сотрудников в режиме онлайн.

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