Краш-тест: является ли перевод компании на облачную АТС экономией для малого бизнеса

Облачная АТС

Виртуальная или облачная автоматическая телефонная станция (АТС) многим компаниям сегодня заменяет физическую АТС, а зачастую и call-сenter.

Суть работы виртуальной АТС заключается в том, что предприниматель (клиент) получает единую систему обработки клиентских звонков, поступающих в его компанию. Также клиент получает возможность контролировать работу сотрудников в режиме онлайн.