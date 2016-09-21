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Укусивший полицейского за ногу в Екатеринбурге представился футбольным арбитром

Происшествия Криминал
21 сентября, 11:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий
Мужчина напал на правоохранителя во время составления административного материала за хулиганские действия
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МОСКВА, 21 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Мужчина, укусивший полицейского перед матчем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Екатеринбурге, представился арбитром Российского футбольного департамента судейства. Об этом ТАСС сообщила представитель ГУ МВД по Свердловской области Нина Пелевина.

Инцидент произошел в понедельник перед матчем КХЛ "Автомобилист" - СКА у входа в КРЦ "Уралец", где проходила встреча.

"Один из болельщиков начал вести себя неадекватно, было принято решение составить в его отношении административный материал за хулиганские действия. При оформлении административного материала гражданин продолжил свое агрессивное поведение и напал на сотрудника подразделения по исполнению административного законодательства УМВД Екатеринбурга, укусив его за ногу", - сообщила Пелевина.

По словам представителя ГУМВД по Свердловской области, гражданин представился футбольным арбитром Российского футбольного департамента судейства. В его отношении был составлен административный материал. Материал по факту нападения на представителя власти передан в подразделение СК для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

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