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У сына обвиняемого во взятке генерала ФСО Лопырева арестованы 63 млн руб., €1 млн

Происшествия Криминал
19 апреля, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Мосгорсуд также оставил без удовлетворения ходатайство защиты о снятии обеспечительного ареста имущества семьи обвиняемого во взятке генерала ФСО
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Геннадий Лопырев

Геннадий Лопырев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал денежные средства сына обвиняемого в получении взятки генерала ФСО Геннадия Лопырева: 63 млн рублей, €1 млн и $350 тыс. Об этом стало известно в Мосгорсуде, где рассматривается апелляционная жалоба на решение районного суда.

"У Александра Лопырева после обыска были арестованы денежные средства в размере 63,4 млн рублей, более €1 млн и $350 тыс.", - огласил материалы судья.

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Сам Александр Лопырев заявил в суде, что его ежегодный доход составляет 50 млн рублей. Следователь заявил, что "доход Александра Лопырева проанализирован и обеспечительный арест наложен верно".

Также Мосгорсуд признал законным обеспечительный арест имущества семьи генерала ФСО России Геннадия Лопырева.

"Постановление Басманного суда от 16 февраля оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

Защита ходатайствовала о закрытии судебного заседания в связи с тем, что уголовное дело в отношении Лопырева содержит сведения, составляющие государственную тайну, однако СК и гособвинение не поддержали это ходатайство.

Ранее Басманный суд Москвы наложил арест на принадлежащее супруге и сыну Лопырева недвижимое имущество. Речь идет о квартире в Сочи, доме в Ленинградской области, гараже и квартире в Москве. В январе военный суд продлил до 23 апреля срок ареста генерала.

Дело Геннадия Лопырева

Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел по материалам Федеральной службы охраны возбудило уголовное дело в отношении руководителя Службы охраны на Кавказе ФСО России Геннадия Лопырева по фактам получения им взяток в особо крупном размере от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ. Генерал обвиняется по двум эпизодам получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ), общая сумма которых составляет около 7 млн рублей. Своей вины он не признает. Ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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Борьба с коррупцией Коррупционные скандалы Дело генерала ФСО Геннадия Лопырева
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