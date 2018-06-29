Дело об организации убийства главы ТРК "Пулково-3" направили в суд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Следователи направили в суд Петербурга уголовное дело в отношении ранее экстрадированного из Эстонии бывшего замдиректора ООО "Статус" Михаила Кришьяна, обвиняемого в организации убийства владельца ТРК "Пулково-3" Михаила Карачева. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказано в сообщении пресс-службы.

По версии следствия, в 2010 году Кришьян из корыстных побуждений организовал убийство владельца ТРК "Пулково-3" Карачева. Для этого экс-замдиректора ООО "Статус" включил в преступную группу Виктора Шишкина и Дениса Михайлова, последний также привлек к совершению убийства Вадима Сорокина и Руслана Аксянова. В апреле того же года Шишкин сообщил Михайлову данные о местожительстве жертвы и об его автомобиле, а через месяц на улице Благодатной Московского района Петербурга Сорокин вместе с Аксяновым напали на Карачева, жестоко его избив. Потерпевшего главу ТРК "Пулково-3" госпитализировали, он скончался в больнице.

Следователи также считают, что Кришьян, испытывая неприязненные отношения к еще одному петербургскому предпринимателю, решил его убить, для чего осенью 2010 года вновь привлек Михайлова, а он, в свою очередь, предложил совершить убийство Сорокину. В конце октября предприниматель был убит пятью выстрелами из самодельного пистолета на 2-й Жерновской улице.

После этих убийств при обыске в доме Кришьяна оперативники обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы. Ранее ТАСС сообщал, что несмотря на найденное оружие, суд отказал заключать Кришьяна под стражу и отпустил его под залог в 2 млн рублей. Кришьян скрылся, был объявлен в розыск через Интерпол и в августе 2013 года был задержан в Эстонии. В сентябре 2015 года Эстония выдала его России.