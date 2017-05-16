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Киев: Янукович может участвовать в судебном процессе без вызова из российского суда

Международная панорама Кризис на Украине
16 мая, 15:39 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 16, мая. /ТАСС

Заседание состоится 18 мая

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КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Главная военная прокуратура Украины утверждает, что экс-президенту Виктору Януковичу не нужно ждать вызова из Ростовского областного суда для участия в судебном процессе 18 мая в Киеве в режиме видеоконференции.

Об этом заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"Экс-президенту Виктору Януковичу не нужно ждать приглашения от российского суда Ростовской области для участия в судебном заседании Оболонского районного суда Киева, которое запланировано на 18 мая", - написала она в Facebook. "Стороне защиты уже предоставлено три варианта участия Януковича по видеосвязи во всех судебных заседаниях, - отметил военный прокурор Руслан Кравченко. - Данная возможность уже организована и готова для использования самим обвиняемым".

Ранее dj вторник Янукович заявил, что ожидает вызова из ростовского суда для участия в процессе в Киеве. Защита экс-президента накануне направила обращение в Министерство юстиции РФ и Ростовский областной суд с просьбой организовать видеоконференцию. Как пояснил адвокат Виталий Сердюк, обращение было направлено в РФ для того, чтобы участие Януковича в заседании было организовано в соответствии с украинским законодательством.

"Защита Виктора Януковича готовится к видеоконференции и требует, чтобы она была организована должным образом, то есть в порядке международной правовой помощи, поскольку только так можно обеспечить соблюдение статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса Украины (допустимость доказательств)", - подчеркнул адвокат.

Сердюк также заявил, что запрос в Минюст РФ об организации видеоконференции должен направить и Оболонский районный суд Киева. По словам адвоката, организация видеоконференции в порядке международной правовой помощи является единственным вариантом, который сделает невозможным нивелирование обвинением показаний Януковича.

В Оболонском районном суде Киева 4 мая состоялось первое подготовительное заседание по обвинению Януковича в госизмене. Было рассмотрено несколько ходатайств, в частности, суд удовлетворил просьбу защиты о возможности участия Януковича в судебном процессе по видеосвязи. 

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