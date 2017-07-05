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Песков: РФ защитит интересы своих граждан, попавших в плен на Украине

Международная панорама Кризис на Украине
5 июля, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ также не дал точного ответа на вопрос, рассматривается ли возможность обмена пленными с Украиной

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МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Россия сделает все необходимое для защиты интересов своих граждан, попавших в плен на Украине, заверил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он не дал точного ответа на вопрос, рассматривается ли возможность обмена пленными с Украиной. "Могу лишь сказать, что, безусловно, рассматриваются все необходимые действия для защиты законных интересов российских граждан", - подчеркнул представитель Кремля.

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