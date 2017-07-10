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В Киеве рядом с посольством США открылось представительство НАТО

Международная панорама Кризис на Украине
10 июля, 15:24 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 10, июля. /ТАСС

Вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что при этом страна пока не стремится вступить в альянс

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КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Представительство НАТО на Украине открылось в Киеве недалеко от здания посольства США. В церемонии открытия приняли участие генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг и вице-премьер Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

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По ее словам, возможное вступление в НАТО в будущем "не может решить все проблемы Украины", однако вице-премьер подчеркнула важность курса Киева на сближение с НАТО. Климпуш-Цинцадзе также подтвердила слова главы государства Петра Порошенко о том, что Украина не стремится вскоре вступить в Североатлантический альянс. "Мы не говорим о немедленном вступлении в НАТО", - сказала она.

В свою очередь генсек НАТО отметил, что продолжит оказывать Киеву "практическую и политическую помощь. "Новый офис поможет нам работать еще эффективнее", - сказал генсек.

В сентябре 2015 года Украина и НАТО подписали соглашение о статусе представительства НАТО в стране, оно было в последующем ратифицировано Верховной радой и одобрено главой украинского государства. Документ предусматривает создание представительства НАТО в Украине, которое будет состоять из офиса связи НАТО и Центра информации и документации НАТО (функционирует с 1997 года).

На представительство и его персонал распространяются соответствующие привилегии и иммунитеты, предусмотренные для дипломатических миссий в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 1961 года.

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