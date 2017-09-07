Порошенко анонсировал законопроект об украинском языке в сфере услуг

Боксер Ковалев прекратил сотрудничество с тренером ДжексономСпорт 7 сентября, 13:50
Пресс-конференция по итогам встречи Путина и Абэ. ВидеотрансляцияПолитика 7 сентября, 13:50
Дожди пройдут по всей России: юг ожидают смерчи, а Курилы - тихоокеанский циклонВ стране 7 сентября, 13:49
Причиной высокой явки на досрочное голосование в Барнауле стал дачный сезонПолитика 7 сентября, 13:39
Александр Медведев: организация авиаперевозок улучшилась после трагедии с ХК "Локомотив"Спорт 7 сентября, 13:36
Оргкомитет Универсиады-2019 учтет опыт проведения Кубка конфедераций по футболу в РоссииСпорт 7 сентября, 13:31
Уральский полигон "Старатель" готов к проведению Дня танкистаНовости Урала 7 сентября, 13:21
Подготовка к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге. Пресс-конференцияПолитика 7 сентября, 13:11
Центр ФМБА для восстановления спортсменов будет работать на ОИ-2018Спорт 7 сентября, 13:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости в ближайшее время принять законопроект, который гарантирует украинскому языку "полноправное присутствие" в сфере услуг.
"На очереди проект закона, который гарантирует украинскому языку полноправное при
сутствие в сфере услуг", - сказал президент в четверг в ежегодном послании к Верховной раде.
По его словам, законопроект должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав". При этом президент пообещал, что государство никогда не будет вмешиваться в сферу частного языкового общения.
В июне Порошенко подписал закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. В тексте закона указывается, что "телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения", при этом "передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50 процентов для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% - для всеукраинских вещателей".
По мнению экспертов, введение квот приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов. Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы.
По исследованиям телеканала "Интер", данный закон фактически отобрал право на родной язык у 130 национальных меньшинств, что составляет почти треть населения страны.
В ноябре 2016 года украинский парламент принял закон о языковых квотах, согласно которому доля песен на украинском языке должна составлять не менее 35% от общего эфирного времени. Телерадиокомпании также обязаны не менее 60% суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач отдавать передачам на государственном языке. За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Контроль за выполнением данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.