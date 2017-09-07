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Порошенко анонсировал законопроект об украинском языке в сфере услуг

Международная панорама Кризис на Украине
7 сентября, 12:33 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, сентября. /ТАСС

Президент Украины заявил, что законопроект должен установить баланс между госязыком и принципом "клиент всегда прав".

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КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости в ближайшее время принять законопроект, который гарантирует украинскому языку "полноправное присутствие" в сфере услуг.

"На очереди проект закона, который гарантирует украинскому языку полноправное при

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сутствие в сфере услуг", - сказал президент в четверг в ежегодном послании к Верховной раде.

По его словам, законопроект должен установить баланс между государственным языком и принципом "клиент всегда прав". При этом президент пообещал, что государство никогда не будет вмешиваться в сферу частного языкового общения.

Отбирают право на родной язык

В июне Порошенко подписал закон, обязывающий украинские телеканалы и радиостанции вести не менее 75% эфира на украинском языке. В тексте закона указывается, что "телерадиокомпании вещают на государственном языке, на языке меньшинств, региональных языках или на языке международного общения", при этом "передачи и (или) фильмы на украинском языке должны составлять не менее 50 процентов для региональных телерадиокомпаний и не менее 75% - для всеукраинских вещателей".

По мнению экспертов, введение квот приведет к сокращению аудитории украинских телеканалов. Под украинизацию подпадает весь эфир, телеканалам придется переводить на украинский язык и зарубежные фильмы.

По исследованиям телеканала "Интер", данный закон фактически отобрал право на родной язык у 130 национальных меньшинств, что составляет почти треть населения страны.

Квоты на украинские песни

В ноябре 2016 года украинский парламент принял закон о языковых квотах, согласно которому доля песен на украинском языке должна составлять не менее 35% от общего эфирного времени. Телерадиокомпании также обязаны не менее 60% суточного объема информационно-аналитических и развлекательных передач отдавать передачам на государственном языке. За невыполнение нормы предполагается штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Контроль за выполнением данных требований возложен на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

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