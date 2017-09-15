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Порошенко: тему миротворцев ООН в Донбассе должна обсудить "нормандская четверка"

Международная панорама Кризис на Украине
15 сентября, 10:59 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 15, сентября. /ТАСС

Президент Украины сообщил, что хотел бы поднять этот вопрос на уровне Генеральной ассамблеи ООН

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КИЕВ, 15 сентября. /ТАСС/. Размещение миротворческой миссии в Донбасс станет одной их ключевых тем будущей встречи лидеров "нормандской четверки" (России, Германии, Франции и Украины). Об этом в пятницу заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" ("YES").

"Эта тема, безусловно, станет темой обсуждения "нормандской четверки", - сказал президент.

По его словам, он также хотел бы поднять этот вопрос на уровне Генеральной ассамблеи ООН. "Я был бы рад, если бы на следующей неделе на Генеральной ассамблее ООН мы начали обсуждать эту тему", - сказал Порошенко.

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