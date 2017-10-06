СБУ предложила ввести уголовную ответственность для украинских чиновников за посещение РФ

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КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предложила принять закон об уголовной ответственности для украинских чиновников за посещение России. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе СБУ.
"СБУ инициирует общественное обсуждение законопроекта об ограничении визитов в РФ украинским чиновникам", - проинформировали в пресс-службе.
Документ был инициирован главой СБУ Василием Грицаком и предусматривает "уголовную ответственность чиновников за посещение РФ с целью причинения вреда национальным интересам Украины", сообщили в СБУ. Соответствующую статью предлагается добавить в Уголовный кодекс Украины. Она будет касаться украинских политиков, чиновников, представителей органов местного самоуправления и общественных деятелей.