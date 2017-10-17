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СМИ: ситуация в центре Киева стабилизировалась

Международная панорама Кризис на Украине
17 октября, 23:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, октября. /ТАСС

По данным телеканала "112 Украина", столкновения полиции и митингующих завершились

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КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Столкновения у здания Верховной рады в центре Киева между митингующими и полицией завершились.

Как сообщает телеканал "112 Украина", стычки начались после того, как силовики попытались оттеснить митингующих, в результате те повалили разделяющий их забор и начали срывать каски с силовиков.

Присутствовавшие на месте столкновений депутаты пытались разнять обе стороны. В итоге ситуацию ситуацию удалось стабилизировать.

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17 октября на митинг в центре Киева вышли более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашвили потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства.

Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошли столкновения, в результате которых пострадал один полицейский и трое гражданских лиц.

Участники акции протеста также установили более 60 палаток в районе парламента Украины, в которых намерены провести ночь организаторы митинга. Протест решено возобновить в четверг.

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Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Саакашвили, Михаил Николаевич
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