СМИ: ситуация в центре Киева стабилизировалась

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Столкновения у здания Верховной рады в центре Киева между митингующими и полицией завершились.

Как сообщает телеканал "112 Украина", стычки начались после того, как силовики попытались оттеснить митингующих, в результате те повалили разделяющий их забор и начали срывать каски с силовиков.

Присутствовавшие на месте столкновений депутаты пытались разнять обе стороны. В итоге ситуацию ситуацию удалось стабилизировать.

17 октября на митинг в центре Киева вышли более 5 тыс. сторонников партий "Батькивщина", "Самопомощь", "Гражданская позиция", "5.10", "Демократический альянс", "Рух новых сил", ультраправых "Свободы" и "Национального корпуса". Один из лидеров протеста Михаил Саакашвили потребовал от президента Петра Порошенко уйти в отставку, призвав своих сторонников продолжать акцию до тех пор, пока не будут выполнены их требования, связанные с отменой депутатской неприкосновенности, созданием антикоррупционного суда и изменением избирательного законодательства.

Ближе к вечеру между митингующими и полицией произошли столкновения, в результате которых пострадал один полицейский и трое гражданских лиц.

Участники акции протеста также установили более 60 палаток в районе парламента Украины, в которых намерены провести ночь организаторы митинга. Протест решено возобновить в четверг.