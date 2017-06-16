"Талисман победы": как стать волонтером после семидесяти

Петербурженка Светлана Курдюмова пять лет занимается волонтерской деятельностью. Она работала на Паралимпийских играх в Сочи, московском чемпионате мира по легкой атлетике 2013 года, Всемирных играх боевых искусств Combat Games в Санкт-Петербурге и других событиях. В планах 78-летнего волонтера — принести победу сборной России Кубке конфедераций и чемпионате мира по футболу 2018 года.

Военное детство

Светлана Дмитриевна рассказывает, что полюбила спорт в Ташкенте, где ее семья оказалась незадолго до начала Великой Отечественной войны. "Я дитя войны, — говорит она. — Я ленинградка, но родилась в Ташкенте — перед войной папу отправили туда в командировку, а в сентябре 1941 года забрали на фронт. Мне тогда было 2,5 года. В целом воспоминания о военном детстве — это голод, холод, страх, эти три позиции присутствуют все время". В 1942 году, после Сталинградской битвы, отец пропал без вести, весной 1944-го от него вдруг пришло письмо из Бессарабии, которое Светлана Дмитриевна хранит, как драгоценную реликвию семьи, но домой он так и не вернулся, и поиски послевоенных лет не дали результата. "В Ленинград мы вернулись уже взрослыми, в Ташкенте жили долго, потом шесть лет в Ереване", — рассказывает она.

"В Ташкенте один их наших родственников занимался большим теннисом и приобщал нас, — говорит Светлана Дмитриевна. — Я занималась, но разряд не получила, потому что были сложности с работой и учебой, трудно было совмещать. В школе занималась легкой атлетикой — бег, прыжки".

"Мисс Света"

Одно из основных требований к волонтерам — коммуникабельность и умение объясниться с гостями Кубка, в том числе на английском языке. Вопреки расхожим представлениям о том, что старшее поколение россиян не в ладах с иностранными языками, Светлана Дмитриевна говорит, что общение с зарубежными гостями не станет для нее проблемой. "На бытовом уровне, если я встречусь с иностранцем — англичанином и тем, кто владеет английским, то мы друг друга поймем обязательно", — уверена волонтер.

На волонтерских курсах, где помощников оргкомитета учили английскому, Светлана Дмитриевна вспоминала не только классический британский английский, который ей преподавали в школе, но и обширную практику общения с иностранцами из разных стран, которую она получила еще в молодости.

"Когда я работала в госпитале в отделении врачебно-летной медкомиссии, у нас лежали иностранцы — афганцы, иранцы, иракцы, турки, африканцы из Алжира, Конго, Мали, Ливана, курсанты, они все были англоязычные, — рассказывает она. — Была практика — эти иностранцы меня звали мисс Света, и они просили — ты говори с нами по-русски, а мы будем говорить по-английски".

Демонстрируя способность к языкам, она свободно переходит с русского на узбекский и армянский, которые выучила, пока жила в Ташкенте и Ереване, и обещает при случае удивить украинцев знанием украинского.

"Серебряные волонтеры"

Уже семь лет в России существует движение "Серебряные волонтеры", которое объединяет более 400 участников в семи городах страны — Санкт-Петербурге, Краснодаре, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани и Всеволожске Ленинградской области. Возраст самых молодых участников движения — 50 лет, но они молоды духом, и это помогает "Серебряным волонтерам" участвовать в крупных событиях в жизни не только своих городов и страны, но и всего мира — они работали на зимней Олимпиаде в Сочи и на летней в Лондоне и на других мероприятиях.

Светлана Дмитриевна встретилась с "Серебряными волонтерами" пять лет назад на международном форуме "Старшее поколение" в Санкт-Петербурге — их стенд оказался рядом со стендом Комитета ветеранов труда, в котором Курдюмова работает уже четверть века.

"В волонтеры я попала так: на международном форуме "Старшее поколение" наша палатка Городского совета ветеранов оказалась рядом с палаткой организации "Серебряные волонтеры", они стали приглашать нас к себе, и я подумала: со стариками я уже устала работать, пойду-ка туда, там разный контингент, от новорожденных и до стариков", — рассказывает Светлана Дмитриевна. В разновозрастном пестром коллективе она чувствует себя прекрасно: коллеги-волонтеры относятся очень хорошо, с уважением и проявляют интерес к обилию бейджей с уже отработанных событий. "Я рада, что попала в волонтерскую работу, — говорит Курдюмова. — Буду продолжать. В ближайших планах — петербургский праздник выпускников "Алые паруса", надо пробовать записываться туда, если получится".

Семья — сын и внуки — относятся к деятельности своего "Серебряного волонтера" положительно и гордятся достижениями Светланы Дмитриевны. Они живут в другом городе и о новых волонтерских событиях в жизни мамы и бабушки чаще всего узнают, общаясь с ней по скайпу.

Сюрприз от Усейна Болта

Впервые Светлана Дмитриевна стала волонтером в августе 2013 года в Москве, на XIV чемпионате мира по легкой атлетике.

"До этого мы были волонтерами на разных городских мероприятиях, и вдруг в интернете появилось объявление, что Москва приглашает добровольцев на чемпионат мира по легкой атлетике, — вспоминает она. — Мы быстро разыскали анкету, заполнили, они нас держали в курсе, и мое первое боевое крещение было там".

Чемпионат был первой встречей со знаменитыми спортсменами, из которых волонтерка ярче всего запомнила двукратную олимпийскую чемпионку, прыгунью с шестом Елену Исинбаеву и ямайского бегуна Усейна Болта. "Усейн Болт, "черная молния" с Ямайки, меня чуть не травмировал, — рассказывает Курдюмова. — Когда уже было закрытие, он в третий или четвертый раз получил чемпиона мира на короткой дистанции, снял с себя кроссовки, пустился вприсядку в какую-то свою ямайскую пляску, а потом взял эти кроссовки в руки и бегом по стадиону, одну на один сектор закинул, а другая пролетела мимо нашего сектора. Я только успела подумать, что же такое ветром пролетело у меня мимо левого уха. К счастью, не пострадала".

После этого чемпионата в волонтерской карьере Светланы Дмитриевны появилось немало ярких воспоминаний — соревнования по боевым искусствам, бокс, общественные мероприятия. Особое место среди них занимает Сочинская Олимпиада — ей довелось быть волонтером на Паралимпийских играх.

Вдохновение Сочи

"На отбор нас пришло человек 60 ветеранов из разных организаций — районных, муниципальных, всем хотелось — еще бы, Олимпиада в Сочи! — рассказывает Светлана Дмитриевна. — Но в итоге из 60 только трое дошли до Олимпиады".

Курдюмова оказалась в волонтерской группе, работавшей в Красной Поляне, и это впечатление, по ее словам, не поддается описанию.

"Мы были очень довольны, это неописуемо, мы до сих пор живем этим вдохновением, которое получили в Сочи за те три недели", — признается она. Сочинское волонтерство запомнилось ей не только интересным опытом, но и неожиданным обилием экипировки. "Нас там так одели, что сумку и этот огромный рюкзак за спиной было тяжело тащить — они были полные! — смеется волонтер. — Мы их еле довезли до гостиницы "Морозко" в Красной Поляне, где мы были. Такая вот олимпийская эпопея".

От "Пахтакора" до "Санкт-Петербург Арены"

Футбольной болельщицей Светлана Дмитриевна тоже стала в Ташкенте, когда вместе со школьными товарищами ходила смотреть матчи узбекского "Пахтакора" на одноименном стадионе.

"С футболом я познакомилась еще в Ташкенте, на "Пахтакоре", когда там построили новый огромный прекрасный стадион, на котором проходили все городские праздники, — рассказывает она. — Я уже не помню, с кем "Пахтакор" играл, мы ходили на матчи, это было так заразительно, так интересно. Футболисты называли нас группой поддержки. К сожалению, та команда погибла в авиакатастрофе". (Имеется в виду авиакатастрофа 1979 года над Днепродзержинском, в которой погибли 17 футболистов "Пахтакора" — прим. ТАСС).

Вернувшись в родной город, Светлана Дмитриевна стала завсегдатаем стадиона "Петровский".

"Как же не пойти на "Зенит" в Питере! — говорит она. — Конечно, были на "Петровском" — ветеранам давали билеты, и я не могла их не сопроводить".

Сейчас она с нетерпением ждет возможности увидеть матчи на новом стадионе "Санкт-Петербург Арена", надеясь, что матчи на ней станут победными для российской национальной команды.

"На этом Кубке и на чемпионате в следующем году, конечно же, буду болеть за нашу любимую сборную, — обещает волонтерка. — Сейчас в Питере будет новый тренер, Манчини (итальянский специалист Роберто Манчини недавно возглавил "Зенит" — прим. ТАСС), мы возлагаем надежды, чтобы удалось команду к чемпионату подготовить, чтобы мы вышли наконец из этой ямы".

Светлана Дмитриевна уверена, что ее участие в волонтерской работе непременно будет способствовать успеху российской сборной.

"Как меня тут прозвали, я как талисман, — признается она. — Когда я была в Москве на ЧМ по легкой атлетике, и на Combat Games, и в Сочи на Олимпиаде, на молодежном чемпионате по боксу — везде наши вышли победителями. Я буду молиться, чтобы наша Россия и здесь победила".

Волонтер должен быть добрым

Петербургские гости Кубка конфедераций встретятся со Светланой Дмитриевной 17 июня на фестивале болельщиков, где она будет помогать вместе с другими коллегами-волонтерами. Этому предшествовал двухмесячный отбор в Центре подготовки городских волонтеров — за это время здесь провели множество собеседований, чтобы из 3 355 претендентов отобрать 1200, которым доверили работу на Кубке в этом году и на Чемпионате мира — в следующем. Победители конкурса прошли специальное обучение — обязательное в таких случаях.

"Обучение волонтеров обычно длится месяца три-четыре, — рассказывает Светлана Дмитриевна. — При подготовке к работе на Кубке конфедераций у нас были самые главные науки — это организационная волонтерская работа, потом петербурговедение, Красный Крест и МЧС — навыки оказания помощи, потом фото, компьютер и журналистика, чтобы мы были подготовлены и подкованы на все случаи жизни. И также были уроки английского языка. Мне было все интересно, сложностей не было".

Людям своего поколения Курдюмова однозначно советует не терять время и присоединяться к волонтерской деятельности, поскольку она открывает множество возможностей. А чтобы стать успешным волонтером, по ее мнению, нужно совсем немного — любить людей и находить свободное время.

"Немаловажная черта характера — коммуникабельность, — считает Светлана Дмитриевна. — Доброта тоже должна быть, чтобы человек чувствовал, что ты не просто говоришь с ним, а можешь помочь".

Обязанности волонтера очень разнообразны и требуют много сил.

"Волонтерская работа самая разная, мы сейчас с моей коллегой, с которой нас объединила эта работа, будем на открытии 17 числа работать на фестивале болельщиков, — говорит она. — Там будет большой объект, работы много. В основном встреча участников и гостей и, конечно, создание комфортных, благоприятных условий, чтобы все от нас уехали в хорошем настроении, с хорошим впечатлением о нашей любимой России и нашем прекрасном Санкт-Петербурге".

Юлия Андреева

ТАСС благодарит Центр подготовки городских волонтеров Санкт-Петербурга за содействие в подготовке материала